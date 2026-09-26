Martorii au observat, sâmbătă, un fragment de dronă în localitatea Agigea. Ei au anunţat autorităţile, iar specialiştii urmează să verifice fragmentul şi să stabilească provenienţa acestuia, scrie News.ro.

În ultimele luni, mai multe fragmente de dronă aduse de valuri la ţărm au fost descoperite în mai multe staţiuni de pe litoralul românesc.

În cele mai multe cazuri, acestea nu au reprezentat un pericol, dar la sfârşitul lunii august pe plaja din Olimp a ajuns un astfel de fragment care avea încărcătură explozivă. Plaja a fost evacuată atunci, iar fragmentul a fost detonat la malul mării, în condiţii de siguranţă.