O dronă lovește un bloc din Galați. Alta, încărcată cu explozibil, intră nedetectată în Portul Constanța. În largul Mării Negre, dronele ajung la câteva sute de metri de platformele de petrol și gaze.

Duminică, de la 18:00, la România, te iubesc! aflăm cât de pregătită este România să răspundă unor astfel de amenințări și cine ar trebui să intervină atunci când pericolul ajunge atât de aproape.

Paul Angelescu începe investigația în Delta Dunării, unde oamenii trăiesc la granița cu războiul, printre alerte și incidente, și continuă cu Portul Constanța, unde a intrat o dronă militară încărcată cu explozibil, fără să fie detectată. La patru luni de la incident, încă nu este clar a cui era responsabilitatea pentru a o detecta.

„O dronă militară încărcată cu explozivi a intrat neobservată și s-a autodetonat în Portul Constanța. Portul ar fi trebuit să fie cel mai bine păzit obiectiv strategic al României la Marea Neagră. Autoritățile le-au promis românilor explicații în cel mai scurt timp. Au trecut patru luni și explicațiile tot n-au venit. Așa că am început să le căutăm noi. Iar duminică vă vom arăta cât de aproape am fost de un dezastru”, spune Paul.

Duminică, de la 18:00, urmărim reportajul Cu drona în coastă și aflăm ce răspunsuri au autoritățile. Emisiunea România, te iubesc! poate fi urmărită și online, pe VOYO.