O dronă a pătruns joi dimineaţă în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani, fiind emis mesaj RO-Alert pentru judeţele Suceava şi Botoşani, anunţă MApN. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Şi în acest caz a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

”În dimineaţa zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, în zona de nord a judeţului Botoşani”, informează MApN.

Potrivit semnalelor radar, drona a pătruns în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Botoşani şi Suceava, iar la ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ulterior, Armata a precizat că drona s-a prăbușit în județul Suceava.

„În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

De asemenea, la ora 07:21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, transmis MApN.

Un grup de drone a fost detectat în nordul localităţii Chilia Veche

De asemenea, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, un grup de drone a fost detectat în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situaţiei.

La ora 04.41, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.

Alerta aeriană pentru nordul judeţului Tulcea a încetat la ora 05.44.

”Situaţia este în dinamică şi vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, precizează MApN.

Drone semnalate și în Republica Moldova

Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează patru situaţii în care drone au pătruns în spaţiul aerian naţional, joi, în contextul atacurilor ruseşti din Ucraina. În cel mai recent dintre cazuri, spaţiul aerian al R. Moldova a fost închis în zona de nord.

Serviciul operaţii aeriene informează despre o altă dronă, care a survolat spaţiul aerian la 06:58 din direcţia localităţii Kodîma, regiunea Viniţa Ucraina, în direcţia localităţii Socola, segmentul transnistrean (RM). La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localităţii .Cunicea, raionnul Camenca.

La 7:46, spaţiul aerian zona nord a fost redeschis.

Școli închise în Suceava

Autorităţile din Suceava au dispus, joi dimineaţă, închiderea şcolilor din patru unităţi administrativ- teritoriale, după alerta de atac cu drone, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii Instituţiei Prefectului Suceava.

Potrivit acestora, până la ora 10:00 unităţile şcolare din zona Solca, Arbore, Botoșana, Cacica au avut cursurile suspendate.