Potrivit Ministerului Apărării, drona a pătruns prin nordul județului Botoșani și zburat aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, înainte să cadă, într-o pădure din județul Suceava.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de pe Baza Borcea, pentru a monitoriza situația.

Iar locuitorii din județele Botoșani și Suceava au primit un mesaj RO-Alert, la ora 06:26. Nu sunt victime sau pagube materiale. Potrivit Inspectoratului Școlar Suceava, la școala din zona Solca cursurile au fost suspendate, joi, din cauza alertei.

În noaptea de miercuri spre joi, cu câteva ore înainte de acest incident, un grup de ținte aeriene a fost detectat în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei.

În acest caz, două aeronave F-18 ale Forțelor Spaniole au decolat de pe Baza Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.

Și populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, la ora 04:41.

Miruță: „A fost o noapte agitată”

Mai mult, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, joi, că ”a fost o noapte agitată”, cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziţie pentru a apăra spaţiul aerian. Opt avioane au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza drone care se apropiau de către Ucraina, dar doar una a ajuns în România.

Asta nu ar fi trebuit să se întâmple, afirmă Miruţă, care crede că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere că România nu este în război. ”România este foarte determinată să tragă în aceste drone”, anunţă ministrul interimar, precizând, însă, că acţiunea are loc doar dacă se poate face în siguranţă, întrucât ”nu este un joc pe calculator”.

"A fost o noapte agitată. Începând cu miezul nopţii, au fost văzute pe radarul Ministerului Apărării drone în spaţiul aerian din Ucraina. Cele mai multe au avut desfăşurare doar în Ucraina. Dimineaţă, la 6:26, una dintre aceste drone - pe care noi o aveam în monitorizare - a intrat pentru 4 minute în spaţiul aerian românesc. A fost o noapte cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziţie pentru a apăra spaţiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare", a declarat, joi, Radu Miruţă, la RFI, potrivit News.ro.