Un bărbat din Sibiu a fost găsit spânzurat, după ce anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă

Poliţia cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anunţase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.

"La data de 8 noiembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, într-o anexă a unui imobil din oraşul Avrig, se află o persoană de sex masculin spânzurată. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana a fost găsită fără semne vitale, fiind identificată ca fiind un bărbat de 43 de ani, domiciliat în oraşul Avrig", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, Isabela Brad.

Potrivit sursei citate, "trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Judeţean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului".

Cercetările sunt continuate de Poliţia Oraşului Avrig, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

