O româncă de 26 de ani s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. „Condiții inumane și inacceptabile"

10-09-2025 | 21:30
O româncă de 26 de ani s-a sinucis în închisoarea Sollicciano din Florența, considerată una dintre cele mai degradate unități penitenciare din Italia.

Trei sinucideri în doar câteva zile în închisorile italiene. Acest bilanț tragic a ajuns la 61 de deținuți care și-au luat viața în celule doar în acest an – printre care patru femei și un minor – la care se adaugă o persoană aflată sub măsuri de siguranță și trei angajați, potrivit Avvenire.

Anul trecut, în Italia au fost înregistrate 91 de sinucideri în penitenciare. Aceste povești de singurătate și suferință, adesea interceptate dar nerezolvate de polițiștii de penitenciare, sunt agravate de supraaglomerare și de degradarea clădirilor.

O româncă s-a sinucis la Sollicciano

Marți, în zorii zilei, o deținută româncă de 26 de ani s-a spânzurat în celula sa din penitenciarul Sollicciano din Florența. Eforturile agenților și ale paramedicilor au fost zadarnice. În același penitenciar au mai avut loc anul acesta alte două sinucideri, iar un deținut a murit din cauza unei supradoze.

Potrivit avocatului său, Luca Maggiora, femeia fusese arestată în urmă cu un an și se afla în așteptarea unei sentințe de 4 ani și 8 luni, pronunțată în aprilie pentru un atac asupra unui bărbat de 91 de ani din centrul Florenței, caz care stârnise atunci vâlvă. Avocatul susține că ultima dată când s-a întâlnit cu ea, vineri, părea „într-o stare de spirit bună”, fiindcă i se spusese că ar putea solicita arest la domiciliu.

Condiții dezastruoase

Sinuciderea a avut loc într-o închisoare aflată în condiții catastrofale, marcată de atacuri asupra personalului și de infrastructură degradată. Într-o aripă a penitenciarului afectată de lipsa apei, un incendiu izbucnit sâmbătă și a rănit opt agente. Tragedia s-a produs chiar în timpul unei inspecții efectuate de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, a explicat Leo Beneduci, secretar general al sindicatului poliției penitenciare OSAPP.

În prezent, la Sollicciano sunt încarcerați 565 de deținuți, dintre care 73 femei, în doar 358 de locuri disponibile, ceea ce înseamnă un grad de supraaglomerare de 158%. Mai puțin de 400 de agenți lucrează aici, deși ar fi nevoie de cel puțin 622. De luni de zile penitenciarul nu are nici măcar un director permanent. Sindicatele cer demolarea clădirii, considerată insalubră și imposibil de locuit.

Reacția Arhiepiscopului Gambelli

„Am aflat cu profundă durere de moartea tinerei din Sollicciano; este încă o tragedie. Închisoarea continuă să fie un loc al disperării, cu condiții adesea inumane și inacceptabile, din cauza supraaglomerării, clădirilor degradate și lipsei de personal. Cerem din nou fapte concrete, nu doar vorbe, pentru ca închisorile să devină locuri de educație, renaștere și speranță, nu de moarte”, a declarat arhiepiscopul Florenței, Gherardo Gambelli.

Primăria Florenței a cerut guvernului să intervină. „Condițiile penitenciarului sunt inumane și lipsite de demnitate, atât pentru deținuți, cât și pentru angajați. La nivel național, guvernul continuă să subestimeze aceste probleme critice”, a declarat Nicola Paulesu, consilier local pentru probleme sociale.

Sursa: Avvenire

Etichete: inchisoare, italia, romanca, sinucidere,

Dată publicare: 10-09-2025 21:30

