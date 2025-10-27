Un bărbat de 71 de ani a fost găsit carbonizat după un incendiu izbucnit de la o țigară

Un bărbat de 71 de ani a pierit carbonizat într-un incendiu izbucnit la un saivan de la marginea localității Băicoi. Bărbatul locuia într-o rulotă, iar pompierii spun că tocmai de aici ar fi pornit focul, probabil de la o țigară uitată aprinsă.

Flăcările violente au mistuit clădirea și furajele, iar mai multe animale au murit. Saivanul se afla pe un deal de la marginea orașului Băicoi și adăpostea 10 tone de fân care s-au aprins fulgerător.

Florin Cernat, localnic: „Incendiul se manifesta violent cu degajări mari de fum. Fumul se vedea din oraș”.

Trei echipaje au fost trimise de urgență dar până la sosirea pompierilor focul cuprinsese deja întreaga clădire de 250 de metri pătrați, iar rulota din vecinătate era deja scrum. Înăuntru se afla un om sărman, pe care proprietarii saivanului îl găzduiau de mai multă vreme.

Ovidiu Grou, ISU Prahova: „Arderea era generalizată, după recunoașterea și stingerea incendiului s-a constatat o victimă carbonizată de aproximativ 71 de ani”.

Marius Constantin, Primar Băicoi: „Era un localnic care a fost abandonat de familie și proprietarii de aici de fapt aveau grijă de el îl duceau și la spital și uitați s-a sfârșit”.

Pompierii spun că flăcările au pornit chiar de la rulota în care se afla victima, iar cauza probabilă este o țigară aprinsă. În incendiu au ars și cinci oi adăpostite în saivan. Împrejurările tragediei sunt anchetate și de polițiști, într-un dosar de ucidere din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













