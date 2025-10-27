Un bărbat de 71 de ani a fost găsit carbonizat după un incendiu izbucnit de la o țigară

Stiri actuale
27-10-2025 | 17:39
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 71 de ani a pierit carbonizat într-un incendiu izbucnit la un saivan de la marginea localității Băicoi. Bărbatul locuia într-o rulotă, iar pompierii spun că tocmai de aici ar fi pornit focul, probabil de la o țigară uitată aprinsă.

autor
Marilena Iordache

Flăcările violente au mistuit clădirea și furajele, iar mai multe animale au murit. Saivanul se afla pe un deal de la marginea orașului Băicoi și adăpostea 10 tone de fân care s-au aprins fulgerător.

Florin Cernat, localnic:Incendiul se manifesta violent cu degajări mari de fum. Fumul se vedea din oraș”.

Trei echipaje au fost trimise de urgență dar până la sosirea pompierilor focul cuprinsese deja întreaga clădire de 250 de metri pătrați, iar rulota din vecinătate era deja scrum. Înăuntru se afla un om sărman, pe care proprietarii saivanului îl găzduiau de mai multă vreme.

Ovidiu Grou, ISU Prahova:Arderea era generalizată, după recunoașterea și stingerea incendiului s-a constatat o victimă carbonizată de aproximativ 71 de ani”.

Citește și
Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești
Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești. Autoritățile emit Ro-Alert pentru localnici și zonele apropiate

Marius Constantin, Primar Băicoi: „Era un localnic care a fost abandonat de familie și proprietarii de aici de fapt aveau grijă de el îl duceau și la spital și uitați s-a sfârșit”.

Pompierii spun că flăcările au pornit chiar de la rulota în care se afla victima, iar cauza probabilă este o țigară aprinsă. În incendiu au ars și cinci oi adăpostite în saivan. Împrejurările tragediei sunt anchetate și de polițiști, într-un dosar de ucidere din culpă.

O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul dă vina pe doctor, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, băicoi, bărbat mort,

Dată publicare: 27-10-2025 17:21

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Pompierii prahoveni au stins un incendiu violent, dar la final au făcut o descoperire șocantă. Reacția proprietarilor
Stiri actuale
Pompierii prahoveni au stins un incendiu violent, dar la final au făcut o descoperire șocantă. Reacția proprietarilor

Un bătrân de 71 de ani a murit într-un incendiu care a mistuit o gospodărie din Băicoi, Prahova.  

Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești. Autoritățile emit Ro-Alert pentru localnici și zonele apropiate
Stiri actuale
Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești. Autoritățile emit Ro-Alert pentru localnici și zonele apropiate

De mai bine de 24 de ore, un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de deșeuri de lângă Ploiești pare imposibil de stins.

Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva după un incendiu. Intervenția pompierilor a fost decisivă
Stiri actuale
Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva după un incendiu. Intervenția pompierilor a fost decisivă

Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva. Un incendiu a izbucnit joi noapte la acoperișul locuinței și s-a extins și la o anexă.

Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie
Stiri externe
Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie

Două rafinării europene, la Ploieşti și Százhalombatta (Ungaria), au fost afectate de explozii pe 20 octombrie. Le Figaro subliniază că ambele au legături directe sau indirecte cu Rusia.

Un incendiu puternic, pornit de la un coș de fum, a mistuit o casă din Neamț. Doi bătrâni au scăpat în ultima clipă
Stiri actuale
Un incendiu puternic, pornit de la un coș de fum, a mistuit o casă din Neamț. Doi bătrâni au scăpat în ultima clipă

Un coș de fum izolat necorespunzător a dus la un incendiu puternic, într-o comună din județul Neamț. Este vorba despre o casă locuită de doi vârstnici, care au evitat, la limită, o tragedie. Dar imobilul lor s-a făcut scrum.

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28