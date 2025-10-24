Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești. Autoritățile emit Ro-Alert pentru localnici și zonele apropiate

De mai bine de 24 de ore, un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de deșeuri de lângă Ploiești pare imposibil de stins.

Din cauza flăcărilor uriașe și a coloanelor de fum, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert. Se întâmplă asta în condițiile în care o analiză realizată de Agenția Europeană de Mediu arată că respirăm cel mai poluat aer din Europa. Iar asta duce la o explozie a bolilor de plămâni, unele chiar letale.

Situația de la Ariceștii Rahtivani

La Ariceștii Rahtivani ard mormane imense de deșeuri, depozitate în curtea unei firme din județul Prahova, pe o suprafață de 3.500 de metri pătrați. Cele cinci autospeciale de la fața locului nu au reușit să stingă focul, alimentat de vântul puternic. Localnicii au primit un mesaj de avertizare să închidă geamurile și să rămână în locuințe.

Andrei Corlan, comisar general Garda Națională de Mediu: „S-au constatat depășiri la monoxidul de carbon, respectiv la amoniac.”

Asemenea situații sunt frecvente. Li se adaugă însă și concentrația crescută a particulelor în suspensie, cu diametrul mai mic de 2,5 micrometri. La noi, nivelul mediu anual este de 16, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Poluatori sunt la tot pasul.

Marcela Miloșan, consilier Direcția Județeană de Mediu Brașov: „În perioada rece principalele surse ar fi încălzirea rezidențială, traficul și mai pe urmă activitatea industrială. În perioada rece sunt cele mai mari valori.”

Avertismentul Agenției Europene de Mediu

Agenția Europeană de Mediu avertizează că poluarea provoacă boli, scade calitatea vieții și duce la decese care ar putea fi prevenite.

Gabriela Bunea, medic primar pneumologie: „Aceste noxe provoacă afecțiuni respiratorii frecvente. E vorba în primul rând de bronhopneumopatia cronică obstructivă, este ca și cauză de deces pe locul 3 în lume, deci este o afecțiune care omoară.”

La capitolul poluare, un pic mai bine decât noi stau bulgarii, ciprioții și polonezii. Dar cel mai curat aer îl găsim în Estonia, Suedia și Finlanda.

