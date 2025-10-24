Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva după un incendiu. Intervenția pompierilor a fost decisivă
Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva. Un incendiu a izbucnit joi noapte la acoperișul locuinței și s-a extins și la o anexă.
Pericolul a fost extrem de mare pentru că în casă era o butelie care putea exploda în orice moment din cauza căldurii.
Pompierii au intervenit de urgență și au scos butelia la timp.
Dar focul a apucat să se extindă pe o suprafață de cel puțin 150 de metri pătrați.
În apropierea gospodăriei se află și o benzinărie, iar salvatorii le-au interzis șoferilor să alimenteze până când au reușit să stingă incendiul.
Totul ar fi pornit de la un coș de fum care nu era bine izolat, spun militarii.