Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva după un incendiu. Intervenția pompierilor a fost decisivă

24-10-2025 | 08:58
Incendiu casă Deva
Dezastru evitat la limită într-o gospodărie din Deva. Un incendiu a izbucnit joi noapte la acoperișul locuinței și s-a extins și la o anexă.

Gigi Ciuncanu

Pericolul a fost extrem de mare pentru că în casă era o butelie care putea exploda în orice moment din cauza căldurii.

Pompierii au intervenit de urgență și au scos butelia la timp.

Dar focul a apucat să se extindă pe o suprafață de cel puțin 150 de metri pătrați.

În apropierea gospodăriei se află și o benzinărie, iar salvatorii le-au interzis șoferilor să alimenteze până când au reușit să stingă incendiul.

Totul ar fi pornit de la un coș de fum care nu era bine izolat, spun militarii.

Primul târg din România pentru „locurile de muncă verzi” a început la Oradea. Ofertă: montarea fotovoltaicelor pe balcon

