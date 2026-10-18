De asemenea, reportul la Loto 6/49 la categoria I depăşeşte 2,90 milioane de euro, iar cel la Joker la categoria I este de 1,79 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Loteriei, fondul de câştiguri al categoriei I va fi suplimentat cu următoarele sume: Loto 6/49 - cu 100.000 de lei, Joker - cu 50.000 de lei şi Loto 5/40 - cu 25.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de 15,51 milioane de lei (2,90 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 1,27 milioane de lei (239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report ce depăşeşte 9,57 milioane de lei (1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 173.600 de lei (32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 492.400 de lei (92.200 de euro).

La tragerile loto de joi, 15 octombrie, Loteria Română a acordat peste 20.700 de câştiguri în valoare totală de 3,39 milioane de lei. La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Baloteşti, judeţul Ilfov.

La tragerea Noroc Plus s-a câştigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Timişoara.

În plus, la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Comăneşti, judeţul Bacău, Azuga, judeţul Prahova, şi Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.