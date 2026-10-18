Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Valeriu Chihaia, a precizat pentru Agerpres că între cei doi a apărut un conflict spontan, iar bărbatul a agresat-o pe bătrână, lovind-o în zona capului.

Femeia a fost găsită decedată în casa sa din comuna George Enescu.Agresorul este acuzat de omor calificat şi urmează să se solicite în instanţă arestarea preventivă, relatează Agerpres.

"Presupusul autor a fost reţinut şi urmează să fie prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă", a afirmat Valeriu Chihaia.