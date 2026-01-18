Kevin Costner împlinește 71 de ani. De la roluri de figurație la statutul de legendă a filmului. GALERIE FOTO

Kevin Costner s-a născut la 18 ianuarie 1955 în Lynnwood, California. A urmat studii liceale la Buena High School și la Villa Park High School. A luat lecții de pian, a scris poezii și a interpretat în corul bisericii baptiste.

În 1978, Kevin Costner a absolvit studii superioare în marketing la Universitatea de Stat din California, campusul Fullerton. A lucrat inițial în domeniul marketingului, însă a renunțat, hotărând să urmeze lecții de actorie. A acceptat locuri de muncă ocazionale pentru a-și putea întreține familia și studiile.

Debutase încă din 1974 în Sizzle Beach USA, continuând să se prezinte la audiții și acceptând inclusiv roluri de figurație în producții precum Night Shift (1982) și Frances (1982), potrivit CineMagia.

Ascensiunea la Hollywood și consacrarea artistică

Rolul agentului federal din pelicula The Untouchables (1987) a reprezentat adevărata sa rampă de lansare. În același an, a jucat și în thrillerul No Way Out, care i-a consolidat statutul de star. Au urmat Bull Durham (1988) și Field of Dreams (1989), perioadă în care și-a înființat propria companie de producție.

Primul proiect regizoral a fost filmul Dances with Wolves (1990), care i-a adus, în 1991, premiul Oscar pentru cea mai bună regie. Costner interpretează și rolul principal, avându-i ca parteneri pe Mary McDonnell și Graham Greene.

Dances with Wolves spune povestea locotenentului John W. Dunbar, devenit erou după o victorie importantă în timpul Războiului Civil american. Trimis la o unitate îndepărtată din Dakota de Sud, Dunbar este atras de viața simplă a indienilor Sioux, integrându-se în comunitate și primind numele „Cel care dansează cu lupii”. Filmul s-a bucurat de un succes covârșitor, obținând șapte premii Oscar și trei Globuri de Aur, conform imdb.com.

Roluri memorabile și recunoaștere internațională

Au urmat interpretări în pelicule precum The Bodyguard (1992), Wyatt Earp (1994), Tin Cup (1996), The Postman (1997), Message in a Bottle (1999), Thirteen Days (2000), Open Range (2003), Mr. Brooks (2007), Man of Steel (2013), The Highwaymen (2019), precum și în serialul Yellowstone (2018–2020).

În 2013, Kevin Costner a fost recompensat, la Paris, cu un premiu César pentru întreaga carieră. În același an, a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o miniserie, pentru rolul din Hatfields & McCoys.

Muzica, viața personală și proiectul „Horizon”

Kevin Costner este pasionat și de muzică. A colaborat cu John Coinman și Blair Forward, proiectul lor evoluând ulterior în trupa Modern West. Alături de aceasta, a susținut concerte inclusiv în România, la Arad (2009) și București (2011).

Actorul a fost căsătorit cu fostul model și designer Christine Baumgartner, cu care are trei copii. Mai are alți patru copii din relații anterioare.

În 2024, Kevin Costner a prezentat în avanpremieră mondială, la cea de-a 77-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, primul episod din Horizon: An American Saga, un proiect ambițios despre cucerirea Vestului american. Cea de-a doua parte a seriei a avut premiera internațională la Festivalul de Film de la Veneția, potrivit Reuters.

Laureat al premiului Oscar, Costner este interpretul principal, unul dintre scenariști și producător al acestui proiect, pe care l-a și regizat. Filmul este gândit ca o serie de patru părți, deși actorul a recunoscut că finanțarea ultimelor două rămâne incertă.

