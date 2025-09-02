Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru reforma privind pensiilor magistraţilor, că proiectul susţine echitatea şi încrederea în justiţie.

"Am văzut protestele magistraţilor şi vreau să fie limpede că nu este o lege împotriva magistraţilor, ci o lege pentru echitate şi pentru încrederea în justiţie. Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept, iar respectul nostru pentru ea nu este în discuţie. Vă cer sprijinul pentru ca împreună să dăm un semnal clar că România poate fi condusă cu responsabilitate şi cu respect pentru principiile pe care ni le-am asumat", a spus Bolojan.

Prim-ministrul a evidenţiat contribuţia "majoră" a magistraţilor în societate, dar a adăugat că trebuie asigurată "o doză de echitate". El a subliniat că trebuie restabilită dreptatea şi păstrat respectul pentru magistraţi.

În acest sens, a precizat că magistraţii români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depăşeşte 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei în mod special pentru magistraţii care au avut şi funcţii de conducere.

"Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaţionale sau Constituţiei", a spus premierul.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, luni, pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, având şedinţe succesive în acest sens.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în plenul reunit, pe rând, proiectele de lege pentru care îşi angajează Guvernul răspunderea.

Prima şedinţă a fost dedicată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

