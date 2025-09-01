Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

01-09-2025 | 07:13
parlament
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Şedinţele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19.00 şi prezenţa parlamentarilor poate fi fizică sau online.

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, parlamentarii pot depune amendamente la aceste proiecte de lege până luni dimineaţa, la ora 9:00, iar Guvernul urmează să decidă, în şedinţă, dacă şi le însuşeşte.

Conform programului, în prima şedinţă comună Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului asupra proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cea de a doua şedinţă comună pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în cea de a treia şedinţă comună - proiectul de modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.

Ce prevede Constituția României despre asumarea răpunderii Guvernului în Parlament

În cea de-a patra şedinţă comună, Guvernul îşi angajează răspunderea pentru proiectul privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, iar în cea de-a cincea pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Executivul a adoptat, vineri, proiectele de lege pentru care urmează să îşi angajeze răspunderea în Parlament.

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat.

