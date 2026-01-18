Școlile din Iran se redeschid după valul de proteste din ultima săptămână. Mii de morți de la începutul manifestațiilor

Autorităţile iraniene au decis să redeschidă duminică şcolile din Teheran şi din alte oraşe, închise din 10 ianuarie din cauza valului de proteste din ţară, a informat agenţia de presă iraniană Isna, potrivit AFP.

Duminica este zi de lucru în Iran.

Examenele prevăzute în principalele universităţi iraniene, care fuseseră amânate din cauza manifestaţiilor, vor avea loc începând cu 24 ianuarie.

Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor

Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.

IHR - care citează surse din cadrul Ministerului iranian al Sănătăţii şi Educaţiei Medicale, anunţă că 3.379 de persoane au fost ucise în perioada 8-12 ianuarie.

”Această cifră este un minimum absolut”, avertizează IHR,

ONG-ul a precizat că a primit ”noi rapoarte şi mărturii care arată şi mai mult amploarea violenţelor”.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran, însă e dificil de evaluat amploarea reală a violențelor, pentru că informațiile oficiale din interiorul țării sunt limitate. Internetul este oprit de cinci zile.

