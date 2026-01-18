Școlile din Iran se redeschid după valul de proteste din ultima săptămână. Mii de morți de la începutul manifestațiilor

18-01-2026 | 07:42
Autorităţile iraniene au decis să redeschidă duminică şcolile din Teheran şi din alte oraşe, închise din 10 ianuarie din cauza valului de proteste din ţară, a informat agenţia de presă iraniană Isna, potrivit AFP.

Duminica este zi de lucru în Iran.

Examenele prevăzute în principalele universităţi iraniene, care fuseseră amânate din cauza manifestaţiilor, vor avea loc începând cu 24 ianuarie.

Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor

Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.

IHR - care citează surse din cadrul Ministerului iranian al Sănătăţii şi Educaţiei Medicale, anunţă că 3.379 de persoane au fost ucise în perioada 8-12 ianuarie.

”Această cifră este un minimum absolut”, avertizează IHR,

ONG-ul a precizat că a primit ”noi rapoarte şi mărturii care arată şi mai mult amploarea violenţelor”.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran, însă e dificil de evaluat amploarea reală a violențelor, pentru că informațiile oficiale din interiorul țării sunt limitate. Internetul este oprit de cinci zile.

Sursa: News.ro

Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, informează Reuters.

Președintele american Donald Trump le-a spus consilierilor săi că ar dori ca orice acțiune să dea o lovitură decisivă regimului iranian, dar până acum nu a primit această garanție din partea lor, spun sursele NBC News.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „uciderile s-au terminat" în Iran și că autoritățile „nu au planificat" execuții, reducând riscul unei intervenții militare americane.

Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.

 

Washingtonul a recomandat evacuarea parțială a bazei aeriene din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu, pe fondul îngrijorărilor legate de situația explozivă din Iran.

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

