Premierul Ilie Bolojan evită să spună dacă va demisiona în cazul unei decizii CCR nefavorabile pe pensiile magistraților

Premierul Ilie Bolojan evită să răspundă dacă va demisiona în cazul în care modificările privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, vor fi declarate neconstituţionale.

”Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională!”, spune premierul, subliniind că, în opinia sa, proiectul respectă aspectele de constituţionalitate.

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seară, la TVR 1, dacă îşi înaintează demisia în situaţia în care judecătorii CCR declară neconstituţional proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare în cazul judecătorilor şi procurorilor şi care a fost atacat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

”Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională! Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie”, a răspuns prim-ministrul.

El a reluat ideile prezentate anterior, potrivit cărora pentru a lua decizii similare şi în cazul altor domenii de activitate, Guvernul trebuie să aibă legitimitatea de a face astfel de modificări.

”Ca să poţi adopta decizii care înseamnă corecţii şi în alte sectoare, un guvern, indiferent care este, trebuie să aibă o anumită legitimitate şi recâştigarea încrederii în toate instituţiile, începând de la instituţiile guvernamentale, de la cele juridice, ţine şi de corectarea unor nedreptăţi, a unor acumulări negative, şi ceea ce face acest proces aduce şi o doză de echitate şi de normalitate în raport cu alţi salariaţi din România, cu alţi oameni care ies la pensie în condiţii normale şi la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”, a adăugat Ilie Bolojan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













