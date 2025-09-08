Premierul Ilie Bolojan evită să spună dacă va demisiona în cazul unei decizii CCR nefavorabile pe pensiile magistraților

08-09-2025 | 22:41
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan evită să răspundă dacă va demisiona în cazul în care modificările privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, vor fi declarate neconstituţionale.

Vlad Dobrea

”Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională!”, spune premierul, subliniind că, în opinia sa, proiectul respectă aspectele de constituţionalitate.

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seară, la TVR 1, dacă îşi înaintează demisia în situaţia în care judecătorii CCR declară neconstituţional proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare în cazul judecătorilor şi procurorilor şi care a fost atacat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

”Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională! Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie”, a răspuns prim-ministrul.

El a reluat ideile prezentate anterior, potrivit cărora pentru a lua decizii similare şi în cazul altor domenii de activitate, Guvernul trebuie să aibă legitimitatea de a face astfel de modificări.

guvern
Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR

”Ca să poţi adopta decizii care înseamnă corecţii şi în alte sectoare, un guvern, indiferent care este, trebuie să aibă o anumită legitimitate şi recâştigarea încrederii în toate instituţiile, începând de la instituţiile guvernamentale, de la cele juridice, ţine şi de corectarea unor nedreptăţi, a unor acumulări negative, şi ceea ce face acest proces aduce şi o doză de echitate şi de normalitate în raport cu alţi salariaţi din România, cu alţi oameni care ies la pensie în condiţii normale şi la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”, a adăugat Ilie Bolojan.

Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR
Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR

Liderul UDMR, formațiune aflată la guvernare, a admis că Executivul condus de Ilie Bolojan ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de Curtea Constituțională.

Norma de predare a crescut la 20 de ore pe săptămână. Bolojan: O mare parte din ore sunt acoperite de suplinitori
Norma de predare a crescut la 20 de ore pe săptămână. Bolojan: O mare parte din ore sunt acoperite de suplinitori

O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan.

În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

