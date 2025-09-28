Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Dreptul nu e o știință exactă. Decizia CCR nu afectează legitimitatea Guvernului

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Dreptul este o ştiinţă, dar nu este o ştiinţă exactă, nu e matematică. Există interpretări, de aceea ne prezentăm în faţa instanţei de judecată. Mi se pare că fiecare interpretăm legea în felul nostru, iar judecătorul decide care interpretare este mai bună. Uneori, completul superior vine şi spune că judecătorul de la prima instanţă nu a interpretat corect. Asta este natura dreptului. Aşadar, dacă cineva are o interpretare care nu este confirmată de un judecător sau de o instanţă, nu înseamnă că a greşit sau că a acţionat cu rea-credinţă, ci că a interpretat un context social într-un anumit fel. În opinia mea, cele două chestiuni nu au nicio legătură una cu cealaltă”, a explicat Nicuşor Dan.

Amânarea deciziei CCR în ceea ce privește pensiile magistraților

Pe 24 septembrie, Curtea Constituţională a României a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Tot pe 8 octombrie, CCR urmează să se pronunţe şi asupra sesizărilor depuse de partidele AUR, S.O.S. România şi POT împotriva a trei legi din pachetul de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat, de asemenea, răspunderea în Parlament.

Este vorba despre:

>Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

>Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

>Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

