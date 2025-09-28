Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Dreptul nu e o știință exactă. Decizia CCR nu afectează legitimitatea Guvernului

28-09-2025 | 13:50
Nicușor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Claudia Alionescu

Dreptul este o ştiinţă, dar nu este o ştiinţă exactă, nu e matematică. Există interpretări, de aceea ne prezentăm în faţa instanţei de judecată. Mi se pare că fiecare interpretăm legea în felul nostru, iar judecătorul decide care interpretare este mai bună. Uneori, completul superior vine şi spune că judecătorul de la prima instanţă nu a interpretat corect. Asta este natura dreptului. Aşadar, dacă cineva are o interpretare care nu este confirmată de un judecător sau de o instanţă, nu înseamnă că a greşit sau că a acţionat cu rea-credinţă, ci că a interpretat un context social într-un anumit fel. În opinia mea, cele două chestiuni nu au nicio legătură una cu cealaltă”, a explicat Nicuşor Dan.

Amânarea deciziei CCR în ceea ce privește pensiile magistraților

Pe 24 septembrie, Curtea Constituţională a României a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Tot pe 8 octombrie, CCR urmează să se pronunţe şi asupra sesizărilor depuse de partidele AUR, S.O.S. România şi POT împotriva a trei legi din pachetul de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat, de asemenea, răspunderea în Parlament.

Este vorba despre:

intalnire coalitie
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

>Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

>Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

>Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-09-2025 13:33

Ilie Bolojan: Din percepţia românilor se vede că Justiţia din România mai are de achitat nişte datorii către cetăţenii ţării
Ilie Bolojan: Din percepţia românilor se vede că Justiţia din România mai are de achitat nişte datorii către cetăţenii ţării

Premierul Ilie Bolojan afirmă că există similitudini între politicieni şi magistraţi, arătând că atât unii, cât şi ceilalţi au primit din partea cetăţenilor onoruri şi câştiguri bune, însă nu au întors cetăţenilor acţiuni pe măsura a ceea ce au primit.

Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

Tot mai mulți magistrați amenință cu blocarea Justiției, dacă nu se renunță la tăierea pensiilor speciale
Tot mai mulți magistrați amenință cu blocarea Justiției, dacă nu se renunță la tăierea pensiilor speciale

Procurorii vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest față de proiectul de lege a modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați
Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați

CSM a decis să convoace adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale.  

Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice
Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice. 

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 800.000 de cetățeni au votat până la prânz. Prezența la vot
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 800.000 de cetățeni au votat până la prânz. Prezența la vot

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

