Furnizarea gazelor va fi reluată treptat în blocurile din zona Rahova. Aproape 40 de imobile vor avea gaz sâmbătă

24-10-2025 | 18:58
Distrigaz Sud Rețele anunță că, începând de sâmbătă, alimentarea cu gaze va fi reluată treptat în zona Rahova afectată de explozie, pentru clienții care respectă condițiile tehnice și de siguranță.

 

Aura Trif

Distrigaz Sud Reţele a transmis, vineri, precizări cu privire la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti.

”Conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. Astfel, echipele Distrigaz Sud Reţele au putut începe lucrările premergătoare necesare pregătirii elementelor reţelei de distribuţie din zonă, în vederea realimentării în siguranţă a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată. Începând de mâine, 25 octombrie 2025, se va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă”, anunţă compania, într-un comunicat de presă.

Lista imobilelor unde va fi reluată furnizarea gazelor

Astfel, sâmbătă, 25 octombrie 2025, în intervalul 10:00 – 20:00, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru clienţii aflaţi în imobilele din:

  • Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;
  • Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 şi 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 şi 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;
  • Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A şi B; nr. 3, bl. 28, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 şi 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 şi 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 şi 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 şi nr. 36,
  • Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 şi 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 şi 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 şi 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 şi 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;
  • Strada Popina nr. 27; nr. 30 şi nr. 31;
  • Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 şi 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 şi 2;
  • Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A şi B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 şi 2.

”Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, au transmis oficialii companiei.

Aceştia precizează că, pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

Sursa: News.ro

