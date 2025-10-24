Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

24-10-2025 | 15:01
În București, unele asociații de locatari au pus afișe care îndeamnă locatarii să nu sune la Distrigaz dacă simt miros de gaze, pentru că furnizarea va fi întreruptă zile întregi.

autor
Lavinia Petrea,  Mihai Niculescu

Prefectul Capitalei e la curent cu situația și susține că va lua măsuri imediate.

„Am sesizat în ultima perioadă că oamenii reclamă la 112: -Miroase a gaze, am o problemă-, mă refer la ultimele zile de când a apărut acest acest tragică eveniment. În antiteză sunt, și știm, sunt asociații de bloc care au afișat la bloc - Nu sunați la Distrigaz! Treaba asta se întâmplă pentru că oamenilor le e frică de birocrație. – Aoleu, vine Distrigazul, închide gazul și va dura zile întregi în care rămânem fără la gaz-. Deci important e, cred eu, să trecem prin revistă toate aceste proceduri ale Distrigazului, ale tuturor celorlalți operatori de utilități și să vedem cum putem îmbunătăți” a declarat pentru Știrile PROTV prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Prefectul explică că vrea doar să îmbunătățească răspunsul furnizorilor de utilități la incidente.

„Afirmația mea nu dorea să acuze pe cineva sau să disculpe pe cineva, nicidecum, ancheta este în desfășurare, este în paralel, nu avem treabă cu ea. Eu doar mă refer că e bine dacă putem să îmbunătățim pe toate palierele și toți trebuie să contribuim și ca cetățeni trebuie să fim un pic mai atenți și să avem încredere în ceea ce spun autoritățile când, de exemplu, spun că este o problemă sau când spun că trebuie să faceți revizie la 2 ani. de exemplu la centrale. Înțeleg dintr-un raport al Distrigaz că din 1.700 de persoane, undeva la 10% nu aveau această revizie la centrală, care este obligatorie. În același timp, trebuie să facem acest proces cât mai ușor pentru oameni și mai ușor de înțeles și mai ușor de făcut.”

panica gaze mioveni
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze

În funcție de discuțiile cu furnizorii de utilități, prefectul Andrei Nistor spune că ar putea chiar să fie modificate actele normative în vigoare.

„Cred că atât Distrigaz, cât și ceilalți furnizori de utilități pe care aș vrea să-i convoc în perioada următoare să discutăm, lejer și aplicat cum acționează ei, ce s-ar putea face mai bine, cum s-ar îmbunătăți acum, dacă ar trebui modificată legea sau nu, nu știu, încă nu este încă cazul să discutăm despre așa ceva, dar cu siguranță se poate găsi sprijin inclusiv pentru modificarea legislației, dacă este nevoie. Important este ca tot procesul să fie cât mai lin pentru toți actorii implicați și să ne asigurăm cumva că putem preveni astfel de accidente”.

Corespondent PROTV: În practică, unde credeți că pică responsabilitatea cea mare atunci când apare o problemă: la Distrigaz, la firmele acreditate sau până la urmă pe umerii locatarilor?

Andrei Nistor, prefectul Capitalei: „Cum ziceam mai devreme, cred că toată lumea trebuie să contribuie cumva, trebuie să se implice. Adică Distrigaz trebuie să-și facă partea cu tot ce înseamnă transportul de gaze până la blocuri, până la locuințe, asociație de proprietari, și locatarii trebuie să se asigure că ce este în bloc și tot traseul din bloc este verificat de firme autorizate. Acum, dacă asta s-ar putea schimba sau nu, nu-mi dau seama în momentul ăsta, de asta aș vrea să discut și cu Distrigaz și cu ceilalți furnizori să vedem unde se oprește cadrul legal în care ei pot acționa. Dacă s-ar schimba asta, dacă ar fi mai în beneficiul locatarilor, și până la urmă, cum spuneam, cum poate fi eficientizat cât mai mult procesul ăsta? Nu știu în momentul ăsta cine exact și unde ar trebui să intervină, dar cred că este necesar să stăm toți să analizăm toate aceste aspecte și să încercăm să le eficientizăm”.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, prefect, Distrigaz,

Dată publicare: 24-10-2025 14:56

