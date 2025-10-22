ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Stiri actuale
22-10-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

autor
Știrile PRO TV

De acolo, gazul s-ar fi scurs și s-a acumulat masiv la etajele 5 și 6, unde s-a produs explozia. Anchetatorii au făcut primele declarații oficiale despre cercetarea la locul tragediei, care ar putea dura încă două săptămâni. Între timp, Ministerul Dezvoltării a anunțat că ar putea finanța integral reconstrucția blocului.

După ce au fost audiați mai mulți martori, care au spus că în momentul exploziei alimentarea cu gaz în bloc era oprită, anchetatorii au extins cercetările și au făcut săpături în exterior, de-a lungul conductei.

Așa au putut indica locul unde s-ar fi produs scurgerea de gaz: o țeavă situată sub asfalt, în vecinătatea blocului.

Corespondent Știrile PRO TV: Conducta care alimenta blocul cu gaz, situată în afara blocului, a fost instalată în mod greșit alături de mai multe cabluri electrice. Aceste cabluri au făcut un scurtcircuit care ar fi provocat fisuri în țeavă.

Citește și
explozie rahova
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Cum s-ar fi produs explozia la etajele 5 și 6

Conducta avariată de scurtcircuitul produs la cablurile electrice, alături de care era îngropată, a început să piardă gaz. Având un strat de asfalt deasupra, gazul a migrat prin pământ și ar fi ajuns la subsolul blocului. De acolo, fie prin casa liftului, fie prin coloana de aerisire, a urcat către etajele superioare. La nivelurile 5 și 6, un obstacol a determinat concentrarea gazului într-o cantitate foarte mare într-un apartament. Acolo, la contactul cu o scânteie sau un arc electric, s-a produs deflagrația devastatoare.

Chestor de poliție Cristian Gheorghe – director Direcția de Investigații Criminale: S-a ridicat acea bucată de țeavă, precum și cablul electric din proximitatea acesteia, s-au făcut secțiuni și au fost ridicate de specialiștii de la INSEMEX. Este o țeavă principală de transport gaze, care la momentul de față aparține unei societăți pe care o avem în anchetă. Era un șanț în care erau aranjate traseele de livrare a utilităților, apă etc.

Conducta fisurată și cablurile arse vor fi analizate de specialiștii Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă. Raportul și expertiza tehnică vor fi esențiale în anchetă. Așa vor fi stabilite cu certitudine cauza și mecanismul producerii exploziei. Cercetările la fața locului vor mai dura cel puțin două săptămâni.

Alexandru Poroșanu – director adjunct al Institutului Național de Criminalistică:Partea de intervenție la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat cu drone și cu roboți. Este singura variantă pe care, la momentul actual, o avem disponibilă.”

În timp ce ancheta poliției încearcă să găsească responsabilii acestei tragedii, autoritățile caută soluții pentru oamenii care au rămas fără locuințe. Ministrul Dezvoltării a anunțat că va fi modificată legislația astfel încât să poată finanța în totalitate reconstrucția blocului. Locuințele noi vor putea fi atribuite cu chirie foștilor proprietari, pe întreaga durată a vieții, și pentru moștenitorii minori pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu posibilitatea de vânzare.

Primăria a montat garduri și va securiza intrările în scările de bloc, dar și geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbușire al imobilului.

Imagini șocante în Râmnicu Sărat. Un bărbat a fost înjunghiat de un vecin mai în vârstă. Mama victimei a filmat atacul

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, ancheta, explozie, rahova,

Dată publicare: 22-10-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze
Interviurile Stirileprotv.ro
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze

Poliția va sigila blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze de săptămâna trecută, pentru a permite colectarea de date suplimentare, dacă va fi nevoie, după încheierea cercetărilor la fața locului.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri
Stiri actuale
Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri

Ancheta în cazul exploziei de la blocul din Rahova arată că o acumulare masivă de gaze a dus la catastrofă! Polițiștii care investighează cazul au făcut declarații.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28