ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

De acolo, gazul s-ar fi scurs și s-a acumulat masiv la etajele 5 și 6, unde s-a produs explozia. Anchetatorii au făcut primele declarații oficiale despre cercetarea la locul tragediei, care ar putea dura încă două săptămâni. Între timp, Ministerul Dezvoltării a anunțat că ar putea finanța integral reconstrucția blocului.

După ce au fost audiați mai mulți martori, care au spus că în momentul exploziei alimentarea cu gaz în bloc era oprită, anchetatorii au extins cercetările și au făcut săpături în exterior, de-a lungul conductei.

Așa au putut indica locul unde s-ar fi produs scurgerea de gaz: o țeavă situată sub asfalt, în vecinătatea blocului.

Corespondent Știrile PRO TV: Conducta care alimenta blocul cu gaz, situată în afara blocului, a fost instalată în mod greșit alături de mai multe cabluri electrice. Aceste cabluri au făcut un scurtcircuit care ar fi provocat fisuri în țeavă.

Cum s-ar fi produs explozia la etajele 5 și 6

Conducta avariată de scurtcircuitul produs la cablurile electrice, alături de care era îngropată, a început să piardă gaz. Având un strat de asfalt deasupra, gazul a migrat prin pământ și ar fi ajuns la subsolul blocului. De acolo, fie prin casa liftului, fie prin coloana de aerisire, a urcat către etajele superioare. La nivelurile 5 și 6, un obstacol a determinat concentrarea gazului într-o cantitate foarte mare într-un apartament. Acolo, la contactul cu o scânteie sau un arc electric, s-a produs deflagrația devastatoare.

Chestor de poliție Cristian Gheorghe – director Direcția de Investigații Criminale: S-a ridicat acea bucată de țeavă, precum și cablul electric din proximitatea acesteia, s-au făcut secțiuni și au fost ridicate de specialiștii de la INSEMEX. Este o țeavă principală de transport gaze, care la momentul de față aparține unei societăți pe care o avem în anchetă. Era un șanț în care erau aranjate traseele de livrare a utilităților, apă etc.

Conducta fisurată și cablurile arse vor fi analizate de specialiștii Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă. Raportul și expertiza tehnică vor fi esențiale în anchetă. Așa vor fi stabilite cu certitudine cauza și mecanismul producerii exploziei. Cercetările la fața locului vor mai dura cel puțin două săptămâni.

Alexandru Poroșanu – director adjunct al Institutului Național de Criminalistică: „Partea de intervenție la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat cu drone și cu roboți. Este singura variantă pe care, la momentul actual, o avem disponibilă.”

În timp ce ancheta poliției încearcă să găsească responsabilii acestei tragedii, autoritățile caută soluții pentru oamenii care au rămas fără locuințe. Ministrul Dezvoltării a anunțat că va fi modificată legislația astfel încât să poată finanța în totalitate reconstrucția blocului. Locuințele noi vor putea fi atribuite cu chirie foștilor proprietari, pe întreaga durată a vieții, și pentru moștenitorii minori pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu posibilitatea de vânzare.

Primăria a montat garduri și va securiza intrările în scările de bloc, dar și geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbușire al imobilului.

