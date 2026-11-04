Însă, timp de 20 de minute, președintele nu a abordat respingerea istorică a administrației sale de către alegători, exprimată la scrutinul de marți seară, scrie Politico.

În schimb, aflat pe șantierul viitoarei săli de bal de la Casa Albă, în fața unei grinzi masive, Trump le-a vorbit muncitorilor din construcții despre numeroasele sale proiecte de suflet pentru „înfrumusețarea Washingtonului”.

În centrul atenției s-a aflat uriașa sală de bal, proiectată cu tavane înalte de aproximativ 15 metri și o capacitate de câteva sute de invitați.

„Aceasta va fi sala de bal. Chiar aici va fi sala de bal. În partea aceasta vor fi coloane magnifice, coloane exterioare, foarte asemănătoare cu cele de la Curtea Supremă. De fapt, sunt mai înalte și chiar mai impresionante”, a declarat Trump.

Trump vorbește despre construcții, în timp ce republicanii caută explicații pentru înfrângere

Cu un ton aproape senin, Donald Trump a prezentat stadiul diferitelor proiecte de construcție aflate în desfășurare, prin care încearcă să remodeleze Washingtonul după propria viziune.

Atitudinea sa a contrastat puternic cu cea a republicanilor din întreaga țară, care încearcă să înțeleagă ce lecții trebuie să tragă și cum să meargă mai departe după înfrângerea de marți seară.

Ron DeSantis, fostul său adversar în alegerile primare republicane din 2024, a descris rezultatul scrutinului, în primele sale declarații publice, drept „un eveniment de nivelul unei extincții pentru republicani”.

„Ador construcțiile”, a spus președintele, înainte de a se întoarce și de a-și pune semnătura, cu un marker negru gros, pe ultima grindă a viitoarei săli de bal.

În timp ce strategi politici publicau pe platforma X analize ample despre cauzele înfrângerii, iar republicanii își atribuiau reciproc responsabilitatea pentru rezultatele electorale, secretarul de Interne Doug Burgum, principalul colaborator al președintelui în proiectele de construcție din capitală, a declarat în fața celor prezenți că miercuri este „o zi de sărbătoare” și „o zi de recunoștință”.

„Aceasta este ultima grindă care va fi montată. Va fi ridicată la locul ei, iar acesta este motivul pentru care ne-am adunat aici să sărbătorim”, a spus Burgum.

Trump a cerut personal prezența presei la eveniment

Donald Trump a precizat că decizia de a pune accentul pe proiectul de construcție în ziua de miercuri i-a aparținut.

„M-am gândit că presa ar trebui să fie aici. Acesta era un eveniment fără presă”, a declarat Trump, în timp ce discuta într-o atmosferă relaxată în fața unui grup de fotografi.

„Am spus: «Este extraordinar, nu-i așa?»”, a adăugat el.

Vizita de miercuri pe șantier, în timpul căreia președintele a dat mâna cu muncitorii și a semnat căști de protecție, a fost complet diferită de reacția sa după ultima înfrângere severă suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, în 2018.

Atunci, Trump a organizat o conferință de presă tensionată, în care i-a criticat dur pe republicani și i-a învinovățit pentru propriile înfrângeri.

„Mia Love nu mi-a oferit deloc iubire. Și a pierdut. Ce păcat”, declara Trump în urmă cu opt ani, referindu-se la politiciana republicană din Utah, stat în care se desfășura atunci o competiție electorală strânsă.

Alegerile, abordate doar după întrebările jurnaliștilor

Evenimentul de miercuri a amintit de ultimele declarații publice ale președintelui înaintea alegerilor.

Trump își încheiase campania electorală cu un discurs susținut în apropierea bazinului Reflecting Pool de pe National Mall, în fața Memorialului Abraham Lincoln.

La acel moment, președintele vorbea despre un alt proiect controversat: revopsirea bazinului ornamental de mică adâncime din fața monumentului dedicat lui Abraham Lincoln.

Subiectul alegerilor de la jumătatea mandatului a fost abordat miercuri abia după încheierea declarațiilor președintelui, la insistențele jurnaliștilor.