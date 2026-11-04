Rămășițele lui fuseseră păstrate la Memorialul Victimelor Bombei Atomice, situat în Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima, potrivit Japan Times.

Este pentru prima dată când autoritățile orașului restituie rămășițele unei victime a bombardamentului atomic al cărei nume fusese înregistrat greșit în evidențele oficiale, eroarea fiind descoperită în timpul unei verificări amănunțite a urnelor funerare.

Shigeko Miyoshi, sora mai mică a lui Wakamoto, în vârstă de 91 de ani, a primit rămășițele fratelui său și cu greu și-a stăpânit lacrimile.

„Nu pot spune că sunt fericită, ci mai degrabă copleșită de tristețe. Dacă l-ar fi găsit puțin mai devreme, cât de fericită ar fi fost mama mea”, a declarat Miyoshi.

După un moment de reculegere în fața memorialului, miercuri dimineață, urna a fost predată familiei într-o încăpere subterană în care sunt păstrate și alte rămășițe umane.

Băiatul avea 13 ani când a murit în urma bombardamentului atomic

Toshiaki Wakamoto avea doar 13 ani când a murit, la scurt timp după bombardamentul atomic de la Hiroshima, în urmă cu 81 de ani.

„În fiecare an, când venea ziua de 6 august, inima mamei mele era sfâșiată de durere și repeta întruna: «Toshiaki, Toshiaki». Era dureros pentru mine să o privesc”, a povestit Miyoshi, amintindu-și de mama sa, care a murit între timp.

Memorialul adăpostește rămășițele a aproximativ 70.000 de persoane.

Între februarie și martie anul acesta, autoritățile orașului au efectuat o verificare amănunțită a 813 urne care conțineau rămășițele unor persoane a căror identitate era cunoscută, dar ale căror familii nu fuseseră găsite.

Verificările au scos la iveală erori în numele sau vârstele a 37 de persoane.

O eroare de înregistrare a împiedicat identificarea corectă a victimei

Plicul care conținea rămășițele lui Wakamoto avea înscris numele „Toshiaki Wakamoto”, însă unele caractere se suprapuneau peste o îndoitură a hârtiei.

Din această cauză, numele său a fost introdus greșit în registrul oficial, fiind consemnat drept „Toshiaki Ishimoto”.

În urma verificărilor au fost descoperite și șuvițe de păr aparținând persoanelor decedate, păstrate în 52 de urne.

Autoritățile orașului au făcut publice numele înscrise pe urne și solicită informații din partea populației pentru a putea identifica și contacta familiile victimelor.

Până în prezent, autoritățile nu au primit nicio solicitare în acest sens. La sfârșitul anului trecut, identitatea unei victime a fost confirmată pentru prima dată prin efectuarea unui test ADN asupra unor fire de păr conservate.