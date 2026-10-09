Bărbatul care, potrivit poliţiştilor, consumase alcool, a fost dus în arestul Poliţiei judeţene Vâlcea, potrivit News.ro.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea a informat, vineri, că, în urma propunerii formulate de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea şi a dispus arestarea preventivă a şoferului turc în vârstă de 58 de ani, pentru 30 de zile, fiind emis un mandat de arestare preventivă pe numele acestuia.

Poliţiştii au stabilit că acesta consumase alcool

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. Şoferul turc fusese reţinut pentru 24 de ore, după ce poliţiştii au stabilit că acesta consumase alcool.

Astfel, potrivit poliţiştilor vâlceni, în urma testării cu aparatul etilotest, efectuată la spitalul unde a fost dus cetăţeanul turc, rănit în urma accidentului, rezultatul a indicat o concentraţie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 58 de ani, cetăţean turc, aflat la volanul unui autocamion fără încărcătură, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi acroşat mai multe elemente de infrastructură rutieră şi ar fi intrat într-o pompă de alimentare cu carburant din incinta staţiei de alimentare.

Conducătorul autocamionului a fost rănit

Potrivit IPJ Vâlcea, în urma evenimentului rutier, conducătorul autocamionului a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din cauza stării în care se afla, acesta nu a putut fi testat la acel moment cu aparatul alcooltest, testarea având loc mai târziu, la unitatea medicală unde a fost dus.

La momentul producerii accidentului, pentru siguranţa cetăţenilor, poliţiştii au dispus evacuarea zonei pe o rază de 200 de metri. Benzinăria unde s-a produs accidentul se află pe DN 7, la ieşirea din localitatea Călimăneşti, într-o zonă cu trafic intens.