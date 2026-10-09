Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin) a anunțat că Volkswagen AG trebuie să plătească 1,2 milioane de euro, deoarece previziunile companiei pentru anul fiscal 2023 au depășit semnificativ așteptările pieței, potrivit TN Nova.

Potrivit autorității, compania ar fi trebuit să publice rezultatele financiare corespunzătoare în mod corespunzător și la timp, relatează site-ul OE24. În schimb, compania a făcut publice aceste informații interne doar printr-un comunicat de presă. Volkswagen poate contesta în continuare amenda. Deocamdată, compania nu a oferit un punct de vedere.

Volkswagen, sancționată pentru nerespectarea obligațiilor de informare

În Germania, companiile listate la bursă sunt supuse așa-numitelor obligații de informare ad-hoc. Acest lucru înseamnă că informațiile interne, care nu sunt publice și care ar putea influența semnificativ prețul acțiunilor, trebuie divulgate prompt și într-un mod deosebit de vizibil pentru participanții la piețele financiare.

Potrivit BaFin, această obligație se aplică și în cazul unor diferențe semnificative între datele financiare ale unei companii și așteptările pieței. Obligația de a divulga informații ad-hoc face parte din Regulamentul privind abuzul de piață. Dacă o companie încalcă această obligație, BaFin poate impune o amendă de până la 2,5 milioane de euro sau de până la 2% din cifra sa de afaceri.

Acțiunile Volkswagen au crescut cu peste 10% într-o singură zi

Potrivit BaFin, amenda a fost aplicată pe 1 octombrie. Pe 3 martie 2023, Volkswagen i-a surprins pe investitori, în timpul ședinței de tranzacționare, cu previziuni optimiste pentru anul respectiv. În acea zi, prețul acțiunilor Volkswagen a crescut cu peste 10%.