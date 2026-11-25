Generează rezumat cu AI

Statul pierde anual peste 130 de milioane de euro din accize și TVA necolectate, în condițiile în care, deși acciza la alcool este cu 27% mai mare decât în 2024, încasările din primele opt luni au crescut cu mai puțin de 3%, a declarat miercuri președintele Spirits România, Florin Rădulescu, potrivit Agerpres.

„Eu vă atrag atenția numai la trei facturi. Este o factură pe care o plătește statul anual, de peste 130 de milioane de euro, care nu ajung la buget, reprezentând acciză și TVA necolectate. Acciza astăzi este cu 27% mai mare decât cea din 2024. În schimb, după primele opt luni ale anului am văzut că nici 3% nu este mai multă acciză colectată față de nivelul lui 2024. Bineînțeles că consumul este același. Problema este că se mută în piața neagră de câte ori cresc prețurile”, a afirmat Florin Rădulescu.

El a atras atenția că piața legală a băuturilor spirtoase a scăzut cu 23% în prima jumătate a anului, susținând că această evoluție nu reflectă o reducere a consumului, ci transferul unei părți a acestuia către piața nefiscalizată.

„Majoritatea producătorilor sunt locali, români, cu capital românesc, care produc aici. În prima jumătate a anului, piața legală a scăzut cu 23%, nu pentru că se bea mai puțin, ci pentru că o parte din consum pleacă acolo unde nu se plătesc taxe și nu se plătește acciză”, a explicat președintele Spirits România.

„Au murit oameni după ce au băut” alcool nefiscalizat

Potrivit acestuia, o altă problemă este reprezentată de produsele alcoolice provenite din surse neverificate, precum alcoolul sanitar sau distilatele obținute în instalații neînregistrate, care nu au etichetă și timbru fiscal.

„Anul acesta, în România, au murit oameni după ce au băut astfel de produse”, a avertizat Florin Rădulescu, precizând că la eveniment au fost invitați și medici care să prezinte riscurile pentru sănătate asociate consumului de alcool provenit din surse necontrolate.

În acest context, reprezentantul industriei a solicitat predictibilitate fiscală, tratament echitabil pentru toate categoriile de băuturi alcoolice și intensificarea acțiunilor de combatere a pieței nefiscalizate.

„Predictibilitate este să știm din luna octombrie, așa cum este specificat în lege, ce acciză vom plăti în ianuarie. Trei majorări în 24 de luni nu sunt o politică fiscală, ci este o absență a unei politici fiscale. De vreo trei ani de zile tot trec pe România niște trenulețe (Ordonanțe de Urgență care vizează modificările fiscale n.r.) și, în general, ne trezim cu ele între Crăciun și Revelion. Și anul acesta s-ar putea să fie la fel, noi sperăm să nu”, a atras atenția Rădulescu.

„Am pus umărul, am plătit fiecare leu”

În ceea ce privește echitatea fiscală, Spirits România propune ca acciza să fie calculată în funcție de cantitatea de alcool pur, indiferent de tipul băuturii.

„Astăzi, pentru aceeași unitate de alcool, consumatorul plătește 1,46 de lei acciză dacă vine din spirtoase, doar 3,6 bani dacă vine din bere și 6 bani dacă vine din vin. Alcoolul este alcool. În opinia noastră, acciza ar trebui să fie pe unitatea de alcool pur”, a susținut Florin Rădulescu.

El a precizat că industria dorește să colaboreze cu instituțiile statului pentru combaterea producției și comercializării de alcool nefiscalizat, făcând distincție între producția gospodărească de țuică și pălincă și unitățile de producție neînregistrate care nu achită accizele datorate.

„Anul trecut, majorarea accizei ne-a fost prezentată ca un efort la care trebuia să punem umărul cu toții. Am pus umărul, am plătit fiecare leu, am cerut în scris și anul trecut, și anul acesta un dialog la nivel înalt cu Ministerul Finanțelor. Nici până astăzi nu a existat interes pentru el, deși, vă repet, contribuim cu un miliard de euro la PIB-ul României, deși cifrele pe care le veți vedea arată că este o problemă reală și, mai ales, o soluție pentru veniturile bugetului”, a transmis președintele Asociației Spirits România, Florin Rădulescu.