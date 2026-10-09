Persoana vizată acum este o femeie care a lucrat ca asistenta medicală în spital, în secția de chirurgie vasculară, mai bine de două decenii.

Cum ar fi scos medicamentele din spital

Femeii i s-a desfăcut contractul de muncă din motive disciplinare. Conform unor informații din anchetă, asistenta, în vârstă de 54 de ani, este bănuită că ar fi folosit parafele unor medici pentru a scoate medicamente opioide din farmacia spitalului. Conducerea unității medicale a constatat că lipseau mai multe produse și a făcut plângere la poliție, iar oamenii legii au deschis o anchetă.

Anchetatorii au făcut percheziții la locuința femeii, pe 30 septembrie, și ar fi găsit mai mulți saci cu medicamente, inclusiv pungi inscripționate cu numele unor pacienți. Sunt verificate și registrele de evidență, însă există bănuiala că ar lipsi pagini din ele.

Anchetatorii continuă investigația și încearcă să afle dacă este vorba despre pastile folosite personal sau despre o rețea ilegală care vindea medicamente.