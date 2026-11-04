Corespondent Știrile PRO TV: „2,4 kilograme de cocaină și 6,1 kilograme de heroină. Drogurile, dacă ar fi ajuns pe piața neagră, ar fi valorat, spun experții antidrog, în jur de 900.000 de euro. Șoferul care le transporta le-a spus anchetatorilor că a primit coletele de la o persoană, când a plecat din Olanda cu destinația România. Când a ajuns în județul Bihor, în localitatea Avram Iancu, călătorii din microbuz l-au rugat să îi lase să coboare. Când s-a dat jos să le dea bagajele, a fost atacat de patru persoane necunoscute. Indivizii s-au repezit să ia cele două colete și au fugit cu o altă mașină. Bărbatul tâlhărit a sunat la 112, iar polițiștii din Bihor au sosit cu un câine de urmă, antrenat special să găsească obiecte periculoase și droguri. Acesta le-a indicat polițiștilor că în remorca din care au fost furate cele două colete sunt urme de droguri de risc, așa că mașina cu care au fugit suspecții a fost dată imediat în urmărire. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, doi dintre ei fiind rude, au fost interceptați în județul Timiș. Cutiile pe care le-au furat aveau deasupra sticle cu diferite băuturi, însă la fund erau șapte pachete pline cu droguri. Autorii tâlhăriei au fost reținuți și arestați preventiv pentru tâlhărie calificată, complicitate la trafic internațional și intern de droguri de mare risc. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 20 de ani de închisoare. În ceea ce privește persoana care a trimis coletele și care urma să îi dea șoferului indicații despre locul în care să le lase, aceasta face obiectul unei alte anchete internaționale, ale cărei rezultate urmează să le aflăm.”