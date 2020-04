Situație revoltătoare în spitalul din Neamţ. În plină pandemie, pacienţii își fac nevoile lângă pat

România se va confrunta cu un vârf al numărului de îmbolnăviri cu noul virus în 10 zile.

O spune răspicat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, potrivit căruia, riscăm să avem atunci peste 10.000 de oameni infectați. Ce înseamnă asta? Ca țara noastră nu va avea spitale în care să-i trateze. Deja, realitatea ne arată lucruri greu de suportat.

De pildă, la Spitalul Județean din Piatra Neamț, testele au ieșit pozitive pentru peste o sută de pacienți și cadre medicale. Până acum au murit 259 de oameni, iar aproape 200 sunt în terapie intensivă și au nevoie de rugile noastre, ale tuturor.

În Spitalul de Urgență din Piatra Neamț, pacienții suspecți de COVID-19 sunt ținuți în saloane cu pereți murdari și paturi cu lenjerie veche care se schimbă, spun cei de acolo, o dată pe săptămână.

În unele încăperi, care nu au grup sanitar propriu, așa cum a cerut Ministerul Sănătății, oamenii își fac nevoile chiar lângă pat.

Un scaun cu rotile la care a fost atașat un sac de unică folosință ține loc de toaletă.

În bucătăria unității medicale, ușile și ferestrele vechi sunt greu de igienizat, iar echipamentele folosite ar fi trebuit scoase de mult timp din uz.

Prefectura Neamț recunoaște că în pereții spitalului a fost identificat bacilul piocianic, care poate agrava starea celor infectați cu noul virus.

Statistica celor confirmați în spital cu noul virus completează imaginea dezastrului, pentru că 100 de pacienți sunt infectați, la fel și 34 cadre medicale. Zeci de doctori, asistente și personal auxiliar așteaptă rezultatele testelor acasă, în izolare.

De la gemurile spitalului, cadrele medicale infectate au acuzat lipsa echipamentelor de protecție și au vorbit despre o proastă gestionare a situației, dar și despre neglijență.

Asistentă medicală cu Covid-19: „Suntem cinci de pe secție, numai în salonul ăsta. Nu am fost infectați că nu ne-am protejat, așa cum se spune. Nu am avut cu ce să ne protejăm. Nu ne-au pus la dispoziție, nu am avut echipamente. Dacă mergeți acum pe secție, nici acum nu sunt."

Reporter: „Câte cadre medicale sunt infectate?”

Asistentă medicală: „Nu știm, dar mult mai mult decât ce se spune. Eu am fost testată și am ajuns în spital după opt zile. Am stat în sânul familiei și soțul a dezvoltat simptome și nu a fost testat."

Koszeggy Josef, președintele Colegiului Medicilor Neamț: „Primii au fost pacienți infectați și după aceea au fost și cadrele medicale. La reanimare, în decursul manevrelor acordate bolnavului, ceva s-a întâmplat de s-a ajuns la contaminare. Poate câteva secunde în care masca a căzut sau alte aspecte din acestea."

Spitalul din Piatra Neamț a fost administrat în ultimii ani de Consiliul Județean Neamț, condus de Ionel Arsene, președintele organizației locale a PSD. În perioada stării de urgență, unitatea medicală a trecut însă, în subordinea Ministerului Sănătății. Directorul interimar al unității medicale, numit în funcție acum o săptămână, a fost înlocuit de la conducere și după ce s-a aflat că i-ar fi administrat, preventiv, soției care nu este infectată cu noul virus tratatament anti-COVID-19.

Vineri a încercat să se se scuze.

Florin Apostoae, fostul director al Spitalului Piatra Neamț: „Eu am plecat de la Târgu Neamț într-un focar COVID, unde aveam șansa de a mă infecta și soția mea are o mică problemă imunitară și de aceea, în urma unui studiu din Germania, am putut să îi administrez preventiv medicamentele anti-Covid-19."

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Am putut observa deficiențe care ne-au fost raportate și de Comandamentul pentru Situații de Urgență. Am judecat strict profesional, medical. Contează să se respecte reguli și să avem cât mai puține cazuri și mai puțin grave. Dacă este nevoie, introducem conducere militară."

De la izbucnirea crizei sanitare în România, peste cinci mii de români au fost infectați cu noul virus. Peste 260 numai în ultimele 24 de ore.

183 de pacienți sunt la terapie intensivă.

Și situația apărută la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, după ce s-a decis testarea tuturor angajaților și pacienților, stârnește îngrijorare.

Dintrei cei peste 300 de oameni care au fost testați până acum, au fost depistați pozitiv 14 pacienți, o asistentă, dar și psihologul spitalului.

Și aici se vorbește de lipsa echipamentelor de protecție.

Medic, Institutul Oncologic Cluj-Napoca: „Nu am avut echipament de protecție aproape deloc, în afara unei mășți chirugicale simple, care ni se dă una pe zi, maximum, și mănuși, o pereche pe zi. Triajul din fața spitalului e inutil, îi întreabă dacă au intrat în contact cu o persoană infectată, dacă au venit din stăinătate. Atât.''

O rază de optimism vine însă, de la Suceava. Unii dintre medicii infectați în spitalul de acolo cu noul virus s-au vindecat și s-au întors la lucru.

Olguța Sturza, medic primar infecționist Spitalul de Urgență Suceava: „Primele zile au fost mai grele, cu tuse și dificultăți la respirație, dar m-am recuperat rapid sub tratament. Pacienții sunt speriați. Și acum vă spun ca medic care lucrează în sector Covid, ei sunt speriați, deprimați, se gândesc că nu se vor vindeca și nu vor scăpa de virus. Să nu își piardă niciodată speranța că se vor vindeca. Trebuie să luptăm, indiferent de starea bolii, chiar dacă e o formă severă. Trebuie să luptăm până la capăt."

Vești bune și pentru familia unui bebeluș de șase luni, care a fost internat în spitalul din Suceava cu COVID-19.

Florentina, mama copilului: „Cât a stat la infecțioase, copilul s-a umflat, s-a învinețit tot. La Suceava a fost groaznic. Mă rugam de doctori și asistente să îl ia și să-i facă ceva, să îi facă un tratament și nu au vrut. Am început să tip, să plâng ca orice mamă, care își vede copilul pe patul de spital și crede că moare.”

Reporter: „Acum ați ajuns acasă și sunteți fericită alături de copilul dumneavoastră?”

Florentina: „Da. Sunt foarte bucuroasă și așteptăm să treacă cele 14 zile de izolare."

Ministrul Sănătății spune că vârfului pandemiei în România ar putea fi în a doua parte a lunii aprilie, după 20. Atunci se poate ajunge ca sistemul de sănătate să fie sufocat pur și simplu, pentru că specialiștii se așteaptă la peste 10.000 de pacienți infectați cu noul virus, iar într-un astfel de scenariu, va crește automat și numărul cazurilor grave, care au nevoie de suport mecanic de respirație în secțiile de terapie intensivă.

Tocmai pentru ca vârful epidemiei să nu fie unul cu multe pierderi de vieți omenești, este în continuare nevoie pe de-o parte ca statul să asigure echipamentele de protecție necesare doctorilor și tratamentele bolnavilor, dar și noi toți ceilalți să respectăm normele de distanțare socială și regulile de igienă.