Cutremur, sâmbătă dimineață, în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 a fost înregistrat sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 49 km vest de Focşani, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Braşov, 92 km nord-est de Ploieşti.

Cutremurul, de adâncime intermediară, s-a resimţit local.

În luna decembrie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,5.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

