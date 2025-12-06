Atac armat într-un cămin de muncitori din Africa de Sud. 11 persoane au murit, între care un copil de trei ani

Stiri externe
06-12-2025 | 12:19
ambulanta africa
Shutterstock

Bărbaţi înarmaţi au luat cu asalt sâmbătă un cămin de muncitori din Pretoria, capitala Africii de Sud, ucigând 11 persoane, între care un copil de trei ani şi doi adolescenţi, a anunţat poliţia, transmite AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Acest atac este cel mai recent dintr-o serie de atacuri armate în masă care au şocat ţara cu 63 de milioane de locuitori, sătulă de criminalitatea endemică.

"Pot confirma că, în total, s-a tras asupra a 25 de persoane", a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Athlenda Mathe, adăugând că 14 dintre acestea au fost spitalizate.

Zece persoane au murit la faţa locului în oraşul Saulsville, situat la 18 km vest de Pretoria, iar o a unsprezecea a murit la spital, potrivit aceleiaşi surse.

Trei bărbaţi înarmaţi au intrat în local în jurul orei 4:30 (2:30 GMT) şi au deschis focul la întâmplare asupra unui grup de bărbaţi care consumau alcool.

Printre cei ucişi se numără doi adolescenţi, în vârstă de 12 şi 16 ani.

Este vorba despre "un incident foarte regretabil. Poliţia a fost alertată abia în jurul orei 6:00", a comentat Mathe.

Motivul atacului armat rămâne necunoscut şi nu s-au efectuat arestări.

Africa de Sud, cea mai industrializată naţiune a continentului, se confruntă cu o criminalitate şi corupţie endemice, alimentate de reţele organizate.

Deşi mulţi oameni deţin legal arme de foc pentru protecţie personală, numărul armelor ilegale aflate în circulaţie este mult mai mare.

Între aprilie şi septembrie, aproximativ 63 de persoane au fost ucise zilnic în Africa de Sud, conform datelor poliţiei.

Sursa: Agerpres

