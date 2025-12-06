Un șofer beat din Botoșani a ucis un biciclist și a fugit, ascunzând mașina. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat

Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei.

Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

news.ro

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au transmis că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă, cu privire la faptul că în comuna Tudora o persoană a fost rănită, cel mai probabil în urma unui accident rutier.

„Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers. În urma impactului a rezultat decesul victimei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Botoşani.

Şoferul a părăsit locul accidentului şi nu a cerut nici intervenţia echipajelor medicale care să acorde victimei primul ajutor. Bărbatul a fost găsit de poliţişti pe un drum din apropiere.

„Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună şi l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale. Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

