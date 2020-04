De ce nu a fost România pregătită să combată epidemia. Răspunsul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, este de părere că România nu se putea pregăti mai bine pentru combaterea epidemiei de Covid-19, în condițiile în care alte țări cu un sistem sanitar mult mai dezvoltat, nu au reușit să facă față valului de îmbolnăviri.

El a făcut aceste declarații joi, la sediul companiei UNIFARM, după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă - în opinia sa - consideră că România a fost pregătită să lupte cu pandemia.

”Pot să vă răspund printr-o întrebare: a fost Europa pregătită pentru această situație? Ne uităm la toate țările care le consideram dezvoltate din punctul de vedere al sistemului sanitar, ne uităm la tot ce a însemnat Spania, la tot ce a însemnat Italia, în care mulți concetățeni de-ai noștri își făceau tratamentele și, în acest moment, vedem ce se întâmplă.” - a spus Nelu Tătaru.

Mai mult, el a subliniat faptul că sistemul sanitar nu a ajuns atât de rău exact în anul 2020, ci este un rezultat al felului în care a fost condus sistemul din România în ultimii ani. La fel ca și președintele Klaus Iohannis, și ministrul Sănătății este acum de părere că, după ce criza provocată de pandemie va fi depășită, România va trebuie să reevalueze spitalele.

”Din punctul meu de vedere, dacă e să o luăm managerial, funcțional, am fost la un nivel în care am fost de mai mulți ani. Nu în 2020 am ajuns la nivelul acesta al stării de sănătate sau al funcționării unor spitale. Rămâne ca după acest moment să putem reevalua fiecare spital în parte și poate cu înțelegerea fiecărui manager, a personalului medical, să putem face un sistem medical de calitate.” - a spus ministrul.

Tătaru mai este de părere că cele mai importante cauze care au dus la decăderea sistemului românesc medical sunt: managementul defectuos și lipsa banilor.

Reporter: Ce a dus la funcționarea slabă a sistemului medical?

Ministrul Nelu Tătaru: ”Un management defectuos, o subfinanțare cronică. Dacă mă întrebați pe mine, la managementul pe care l-am avut, orice finanțare ar fi fost considerată subfinanțare, la o implicare poate nu completă a tuturor forțelor - că este administrație locală, că este personal sau că este opinie publică.”

Marți, chiar de Ziua mondială a Sănătății, președintele Klaus Iohannis a declarat că sistemul medical românesc trebuie să fie ”regândit”, mai ales după experiența neplăcută avută în urma pandemiei de Covid-19.