Heidi Klum a strălucit la tragerea la sorți a CM 2026, într-o rochie aurie spectaculoasă. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
06-12-2025 | 12:14
Heidi Klum
Getty

Heidi Klum i s-a alăturat lui Robbie Williams la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026, desfășurată la Kennedy Centre din Washington D.C., vineri seară.

autor
Ioana Andreescu

Supermodelul, în vârstă de 52 de ani, care a prezentat evenimentul, a purtat o rochie lungă, aurie, cu decolteu discret, pozând spectaculos pe covorul roșu, potrivit Daily Mail.

Rochia lui Heidi emana eleganță prin designul fără bretele, completat de părul ei blond purtat drept, într-un look impecabil.

Robbie, 51 de ani, a atras la rândul său atenția într-un costum mov deschis, în trei piese, perfect pentru evenimentul plin de vedete.

Fotografiile de la eveniment o surprind pe Heidi punându-și în valoare silueta incredibilă în timp ce urca pe scenă.

Heidi Klum
Sursa: Daily Mail

Etichete: SUA, FIFA, aparitie, heidi klum,

Dată publicare: 06-12-2025 12:14

