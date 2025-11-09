Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului

09-11-2025
Grigore Alexandru Ghyka
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, va fi depus duminică,în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate la Iaşi.

Administrația Prezidențială a precizat că parcursul istoric al țării noastre a fost definit de intervențiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea și modernizarea unor instituții și că o astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale”, a argumentat Președinția.

Conform Administrației Prezidențiale, prin repatrierea rămășițelor pământești ale domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel, simbolic, istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale.

Nicușor Dan va susține o alocuțiune în cadrul ceremonialului

Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri și aduse în țară.

Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri, cu rugăciune și onoruri militare, din cimitirul localității franceze Le-Mée-sur-Seine și au fost aduse vineri seară în România, urmând să fie reînhumate la Iași.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența descendenților domnitorului Ghyka, a ambasadorului României în Franța, Ioana Bivolaru, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată André Petillot, a comandantului Academiei Militare a Jandarmeriei Naționale Franceze, general de divizie Frantz Tavart, precum și a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.

Un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naționale Franceze, unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum și din jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române. Sicriul cu rămășițele pământești a ajuns în România vineri seară, fiind depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sâmbătă, la Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, cu prilejul sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor jandarmi, precum și a domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române.

Slujba de pomenire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal, în prezența descendenților domnitorului Ghyka, a ministrului Culturii, András István Demeter, a reprezentanților Ambasadei Franței în România, precum și a conducerii Jandarmeriei Române.

Detalii privind accesul publicului în Complexul „Palat Cotroceni”

Accesul în Complexul „Palat Cotroceni” se realizează în intervalul 10:00–20:00, în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual și al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1–3) și ieșire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările nu se pot depune personal la catafalc; acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-și aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

- să respecte măsurile de ordine interioară și să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecție și Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea și în interiorul Palatului Cotroceni;

- să respecte orarul activităților și traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum și indicațiile personalului specializat al Administrației Prezidențiale și al SPP;

- să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).

