Tradiție reluată la Vatican. Papa Leon a prezidat jurământul Gărzii Elvețiene, cea mai veche armată permanentă din lume

Papa Leon al XIV-lea a prezidat ceremonia de depunere a jurământului pentru noi membri ai Gărzii Elvețiene.

Așezat pe tron în curtea Palatului Apostolic, papa i-a urmărit pe noii recruți în uniformă de gală, care au jurat să-l apere „cu toată puterea, sacrificiul și, dacă va fi necesar, cu viața".

Comandantul armatei Vaticanului le-a spus recruților, membrilor familiilor și președintei Elveției Karin Keller-Sutter că este pentru prima dată din 1968 când un papă a prezidat personal ceremonia.

Pontiful a vrut să adauge un element surpriză și un plus de vizibilitate unei tradiții fastuoase într-un moment în care Garda elvețiană duce lipsă de recruți gata să servească în cea mai veche armată permanentă din lume, fondată în anul 1506.

Jur să-l slujesc cu credință, cinste și onoare pe Papa aflat acum pe tronul lui Petru și pe urmașii săi aleși în mod legitim și să-i apăr, dacă va fi nevoie, chiar cu prețul vieții mele. Așa să-mi ajute Dumnezeu și sfinții Săi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













