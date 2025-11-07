România repatriază rămășițele ultimului Domn al Moldovei, decedat în 1857. Sicriul va fi depus duminică la Opera Națională

O ceremonie de depunere a sicriului cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), ultimul Domn al Moldovei, va avea loc duminică, începând cu ora 09:30, în foaierul Operei Naţionale Bucureşti.

Momentul face parte dintr-un amplu program de ceremonii oficiale şi comemorative organizate în perioada 8-12 noiembrie, cu ocazia repatrierii domnitorului, după 168 de ani de la trecerea sa în nefiinţă, informează, vineri, ONB, într-un comunicat.

La ceremonia de primire a cortegiului funerar vor fi prezenţi managerul ONB, Daniel Jinga, reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, instituţie întemeiată chiar în timpul domniei lui Ghica, precum şi membri ai Familiei Ghica, printre care Mihai Ghica, descendent direct al Domnitorului.

Publicul larg poate participa

Evenimentul este deschis publicului, iar cei care doresc să aducă un omagiu pot vizita sicriul depus în foaierul Operei Naţionale pe parcursul întregii zile de duminică.

Tot în această zi, în acelaşi spaţiu, va fi deschisă o expoziţie documentară dedicată domniei lui Grigore Alexandru Ghica, care reuneşte o selecţie de documente, imagini de arhivă şi materiale video cu valoare istorică, ilustrând contribuţiile sale esenţiale la edificarea statului român modern, de la fondarea Jandarmeriei Române (1850), la iniţiativele sociale şi legislative care au marcat ireversibil parcursul Moldovei către modernitate.

Ceremonie cu onoruri militare

Rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse în ţară, vineri, de la cimitirul din Le Mee-sur-Seine, Franţa, în urma unei ceremonii religioase desfăşurate în prezenţa reprezentanţilor familiei, a Ambasadorului României la Paris, Ioana Bivolaru, a generalului Andre Petillot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, precum şi a oficialilor Jandarmeriei Române.

Ceremoniile din România, care includ momente oficiale cu onoruri militare şi momente de reculegere, vor avea loc în mai multe locaţii din Bucureşti, Focşani şi Iaşi, oraşul în care domnitorul va fi reînhumat.

Evenimentul este organizat de Jandarmeria Română şi Familia Ghica, în parteneriat cu Opera Naţională Bucureşti, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria Focşani, Televiziunea Română, TAROM şi Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Ambasadei României la Paris.

Cine a fost Grigore Alexandru Ghica

Domn al Moldovei între anii 1849 şi 1856, una dintre cele mai vizionare figuri ale secolului XIX, Grigore Alexandru Ghica a deschis calea Unirii Principatelor şi a promovat valori esenţiale pentru societatea modernă: libertate, justiţie socială, demnitate.

A susţinut reforme curajoase, de la dezrobirea romilor şi abolirea cenzurii, la dezvoltarea serviciilor publice şi introducerea unui model de guvernare inspirat de marile democraţii europene.

Repatrierea sa reprezintă nu doar un act de restaurare simbolică, ci şi un gest de recunoştinţă naţională faţă de un lider care a pus temeliile statului român modern.

