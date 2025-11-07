România repatriază rămășițele ultimului Domn al Moldovei, decedat în 1857. Sicriul va fi depus duminică la Opera Națională

Stiri Diverse
07-11-2025 | 11:17
Spectacol-pilot la Opera Națională din București. Acces numai cu masca de protecție, vaccin sau test negativ de COVID
Shutterstock

O ceremonie de depunere a sicriului cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), ultimul Domn al Moldovei, va avea loc duminică, începând cu ora 09:30, în foaierul Operei Naţionale Bucureşti.

autor
Lorena Mihăilă

Momentul face parte dintr-un amplu program de ceremonii oficiale şi comemorative organizate în perioada 8-12 noiembrie, cu ocazia repatrierii domnitorului, după 168 de ani de la trecerea sa în nefiinţă, informează, vineri, ONB, într-un comunicat.

La ceremonia de primire a cortegiului funerar vor fi prezenţi managerul ONB, Daniel Jinga, reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, instituţie întemeiată chiar în timpul domniei lui Ghica, precum şi membri ai Familiei Ghica, printre care Mihai Ghica, descendent direct al Domnitorului.

Publicul larg poate participa

Evenimentul este deschis publicului, iar cei care doresc să aducă un omagiu pot vizita sicriul depus în foaierul Operei Naţionale pe parcursul întregii zile de duminică.

Tot în această zi, în acelaşi spaţiu, va fi deschisă o expoziţie documentară dedicată domniei lui Grigore Alexandru Ghica, care reuneşte o selecţie de documente, imagini de arhivă şi materiale video cu valoare istorică, ilustrând contribuţiile sale esenţiale la edificarea statului român modern, de la fondarea Jandarmeriei Române (1850), la iniţiativele sociale şi legislative care au marcat ireversibil parcursul Moldovei către modernitate.

Citește și
Nicusor Dan, armata, soldati
Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie

Ceremonie cu onoruri militare

Rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse în ţară, vineri, de la cimitirul din Le Mee-sur-Seine, Franţa, în urma unei ceremonii religioase desfăşurate în prezenţa reprezentanţilor familiei, a Ambasadorului României la Paris, Ioana Bivolaru, a generalului Andre Petillot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, precum şi a oficialilor Jandarmeriei Române.

Ceremoniile din România, care includ momente oficiale cu onoruri militare şi momente de reculegere, vor avea loc în mai multe locaţii din Bucureşti, Focşani şi Iaşi, oraşul în care domnitorul va fi reînhumat.

Evenimentul este organizat de Jandarmeria Română şi Familia Ghica, în parteneriat cu Opera Naţională Bucureşti, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria Focşani, Televiziunea Română, TAROM şi Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Ambasadei României la Paris.

Cine a fost Grigore Alexandru Ghica

Domn al Moldovei între anii 1849 şi 1856, una dintre cele mai vizionare figuri ale secolului XIX, Grigore Alexandru Ghica a deschis calea Unirii Principatelor şi a promovat valori esenţiale pentru societatea modernă: libertate, justiţie socială, demnitate.

A susţinut reforme curajoase, de la dezrobirea romilor şi abolirea cenzurii, la dezvoltarea serviciilor publice şi introducerea unui model de guvernare inspirat de marile democraţii europene.

Repatrierea sa reprezintă nu doar un act de restaurare simbolică, ci şi un gest de recunoştinţă naţională faţă de un lider care a pus temeliile statului român modern.

Mark Rutte s-a întâlnit cu studenții Universității din București. „Unul dintre cei mai importanți lideri ai lumii”

Sursa: Agerpres

Etichete: opera nationala bucuresti, ghica,

Dată publicare: 07-11-2025 11:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali
Stiri externe
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali

La Cairo, aproape de piramidele din Giza, a fost inaugurat sâmbătă seară cel mai mare muzeu din Egipt. Președintele Egiptului a dorit un eveniment grandios, așa că a invitat la ceremonie regi, prinți și șefi de stat din Europa și din lumea arabă.

Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie
Stiri Politice
Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie

Până la sfințirea Catedralei i-am onorat sâmbătă pe militarii care ne apără țara. De Ziua Armatei Române, în toate garnizoanele și la monumentele închinate eroilor au avut loc ceremonii speciale.

Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la ceremonie
Stiri actuale
Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la ceremonie

Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

(P) Cununia în aer liber - eleganță și autenticitate
Promo
(P) Cununia în aer liber - eleganță și autenticitate

O cununie în aer liber este alegerea perfectă pentru cuplurile care îşi doresc o ceremonie autentică, plină de emoţie, în mijlocul naturii.

Viktor Orban, mesaj pentru premierul slovac: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”
Stiri externe
Viktor Orban, mesaj pentru premierul slovac: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”

„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat Viktor Orban, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria la Esztergom, informează MTI.

 

Recomandări
Surse: Percheziții la combinatul Liberty Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom
Stiri actuale
Surse: Percheziții la combinatul Liberty Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom

Poliția şapte percheziţii domiciliare, vineri dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în Bucureşti, la sediul social al combinatului Liberty Galaţi, precum şi la membri din Consiliul de Administraţie al societăţii, potrivit surselor Agerpres.

LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025
LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28