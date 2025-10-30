Sorin Grindeanu: „Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Nu sunt de acord cu această numire”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, el punctând, încă o dată, că nu este de acord cu această numire.

"Când dai declaraţii ani la rând în care cataloghezi administraţia Trump, pe preşedintele Trump în diverse forme, cum se cheamă asta? E doamna actual vicepremier Gheorghiu, am văzut luări de poziţii de acelaşi tip şi la purtătorul de cuvânt al Guvernului, ceva, dar mai uşor, şi la ministrul de Externe. (...) Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. (...) Am o problemă când devii oficial, şi asta am încercat să atrag atenţia, al statului român, chiar vicepremier, şi ai aceste poziţii anti administraţia Trump, aici e punctul în care ne separăm, dar în rest felicitări pentru ceea ce a făcut, nu încercăm să amestecăm lucrurile. Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu", a spus Sorin Grindeanu într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu.

Grindeanu, i-a cerut, marţi, premierului să-şi retragă propunerea, motivând că ar putea fi "compromisă" relaţia cu Statele Unite ale Americii.

"Pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-şi retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcţii înalte în statul român trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declaraţie iresponsabilă aruncată în spaţiul public loveşte direct în interesele strategice ale României!", a scris Grindeanu, marţi, pe Facebook.

El adăugat că nu există jumătăţi de măsură pe acest subiect şi "PSD trebuie consultat în astfel de decizii". 

