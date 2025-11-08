Ce decizie a luat Nicușor Dan, ”în semn de profund respect”, referitoare la ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka

08-11-2025 | 13:50
Nicușor Dan
Inquam Photos / George Calin

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, a luat o decizie referitoare la ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, ”în semn de profund respect și considerație”.  

Cristian Matei

Astfel, conform sursei citate, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi depuse duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, ”statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice”, mai precizează Administrația lui Nicușor Dan.

”Parcursul istoric al țării noastre a fost definit de intervențiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea și modernizarea unor instituții. O astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale.

Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, va susține o alocuțiune în cadrul ceremonialului (aproximativ ora 12:00), care va fi transmisă LIVE și pe www.stirileprotv.ro, duminică, 09 noiembrie.

Detalii privind accesul publicului larg la Palatul Cotroceni

Accesul în Complexul „Palat Cotroceni” se realizează în intervalul 10:00-20:00, în baza documentului de identitate.

Pentru acordarea accesului în incinta Complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual și al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) și ieșire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările NU se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-și aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

- să respecte măsurile de ordine interioară și să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecție și Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea și în interiorul Palatului Cotroceni;
- să respecte orarul activităților și traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum și indicațiile personalului specializat al Administrației Prezidențiale și al SPP;
- să NU aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).

România repatriază rămășițele ultimului Domn al Moldovei, decedat în 1857. Sicriul va fi depus duminică la Opera Națională

08-11-2025 13:20

