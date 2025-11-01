Ultimul domn al Moldovei revine acasă. Grigore Alexandru Ghica vor reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași

01-11-2025 | 13:22
Palatul Culturii din Iași
Shutterstock

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în țară și înhumate lângă Palatul Culturii.

Potrivit sursei citate, demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moștenitoare, moștenitorul de drept, precum și cu autoritățile franceze.

„Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica.

Primarul Iașiului a menționat că procesiunea de reînhumare în țară a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială.

Ceremonia pregătită pentru reînhumarea lui Grigore Alexandru Ghica

„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuții cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iași și nu va afecta poziția monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a explicat primarul Mihai Chirica.

Vlad Tepes
ADN-ul lui Vlad Țepeș, analizat de cercetătorii străini pentru a afla stilul de viață și regimul alimentar al lui Dracula

Conform acestuia, procedura de aducere în țară și reînhumare a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială, cu un ceremonial dedicat unui șef de stat. De asemenea, va fi construit și un monument funerar.

Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857) a fost domnitor al Moldovei între 1849 și 1853 și între 1854 și 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.

„Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei”, a mai punctat primarul Mihai Chirica. 

Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților

Sursa: Agerpres

