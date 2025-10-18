Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Stiri actuale
18-10-2025 | 09:45
De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

autor
Daniel Nițoiu,  Valentina Neagu

Locatarii semnalaseră o scurgere de gaze și acuză că nu s-a intervenit corespunzător. La rândul lor, reprezentanții companiei Distrigaz Sud Rețele susțin că tocmai cineva din bloc ar fi responsabil, pentru că ar fi deschis robinetul de gaze, sigilat joi de echipele de intervenție.

Femeie din bloc: „De ieri gazele sunt oprite domnule! Şi dimineaţă a mirosit, şi azi-noapte că am lăsat geamurile şi uşile deschise, că am ajuns la două de la muncă. Nu era normal să meargă la fiecare la uşa vedeţi, verificaţi dacă aveţi gazele deschise, dacă sunt acumulări de gaze?”

Într-un comunicat, Compania Distrigaz sud reţele a precizat că o echipă de intervenţie a detectat încă de joi dimineață o acumulare de gaze pe casa scării şi că a sigilat robinetul de gaze la ora 9 şi 18 minute.

Pompierii spun însă ca, tot joi, ei au închis gazele, înainte să ajungă echipa Distrigaz.

Explozie rahova
Două persoane au fost aruncate din bloc în momentul exploziei. Trupurile le-au fost găsite pe stradă

Raed Arafat: „Acest proces verbal arata ca pompierii au fost acolo şi arată ca pompierii au închis alimentarea cu gaze până au ajuns reprezentanţii de la Distrigaz. Din ce ştim, ei au păstrat-o închisă.”

În finalul comunicatului, cei de la compania de alimentare cu gaz par să dea vina pe locatari.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.”

La rândul lor, locatarii insista ca echipele de la gaze ajunseseră acolo înainte să se producă deflagraţia.

Locatar: „De două zile stau la noi la bloc: domnule miroase a gaze, foarte bine luaţi măsuri! Azi dimineaţă erau cu maşina în faţa blocului. Au oprit gazele, zic ei. Păi dacă le-ai oprit, de unde a bubuit?”

O altă locatară s-a plâns, tot joi, pe o rețea de socializare ca echipele de la gaze ar fi plecat, deşi senzorii de pe scara blocului încă sunau.

Președintele Autorităţii Naţionale pentru reglementare în energie a trimis o echipă de control la Distrigaz Sud Rețele să verifice cum şi dacă s-a intervenit în această situaţie dramatică.

Corespondent PROTV: „Va fi o anchetă complexă. Vorbim de probe care trebuie ridicate și analizate din blocul afectat de explozie, din curtea liceului, din preajma acestui bloc. Urmează identificarea tuturor celor implicați în deflagrație, de la proprietarul, administratorul blocului, până la membri echipei de intervenție a Distrigaz care a mers și a închis acel branșament. După ce toate persoanele vor fi identificate, inclusiv victimele, răniți, rudele celor decedați, apoi atunci procurorii îi vor chema la audieri. După ce vor avea la dosar și expertiza Inspectoratului de Stat în Construcții, expertizele Insemex despre felul în care s-a produs deflagrația, abia atunci ancheta, care este acum in rem, adică nu este îndreptată spre o persoană, s-ar putea îndrepta împotriva unor vinovați. Este un dosar penal, infracțiunea de distrugere urmată de dezastru, iar această infracțiune este pedepsită cu închisoare de la 7 la 15 ani.” 

Sursa: Pro TV

Etichete: pompieri, explozie, rahova, Distrigaz,

Dată publicare: 18-10-2025 09:31

