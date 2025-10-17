Blocul de pe Calea Rahovei distrus de explozie riscă să se prăbușească. Cât de afectată este clădirea în acest moment

Stiri actuale
17-10-2025 | 20:09
În timp ce blocul de pe Calea Rahovei este în pericol major de prăbușire, potrivit autorităților, cel puțin 500 de oameni au rămas în prag de iarnă doar cu hainele de pe ei.

autor
Andreea Marinescu,  Bianca Ghiță,  Daniel Nițoiu,  Rareș Năstase,  Roxana Hulpe,  Valentina Neagu

Actele, hainele și lucrurile lor de suflet, toate au rămas în apartamentele distruse de care nu mai au voie să se apropie. Deocamdată vor fi adăpostiți la hoteluri, însă de săptămâna viitoare primăria le va da locuințe și bani pentru chirie și alimente.

Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla cu blocul, dar tot mai multe voci spun că ar putea fi demolat.

Se vede foarte clar cât de mult este afectată clădirea, la nivelul etajelor cinci și șase. În primul rând la ambele apartamente de pe colț au fost distruși acești doi pereți exteriori.

Și mai grav este că în acest loc nu mai există nici podeaua între etaje. Așadar, numai puțin de cinci elemente structurale de rezistență au fost dislocate total de suflul exploziei.

explozie bloc rahova
Blocul distrus de explozie va fi demolat. Bolojan: „Din primele estimări, nu va mai putea fi reabilitat”

Mai mult decât atât, scheletul blocului are avarii majore și la interior. Sunt afectați grav pereți interiori, care, la rândul lor, fac parte din structura de rezistență a imobilului. Practic pe mai multe porțiuni, structura imobilului nu mai are continuitate, între etajele 4 și 7.

Nu se știe încă dacă blocul mai poate fi salvat. Premierul Ilie Bolojan a declarat că este luată în calcul demolarea imobilului.

Ilie Bolojan, premierul României: „Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: „Vorbim despre un loc care a fost afectat destul de grav, lipsesc niște pereți care erau esențiali în preluarea sarcinilor gravitaționale”.

Oamenii primesc hrană, apă, produse de igienă, asistență medicală și consiliere psihologică, iar specialiștii evaluează în regim de urgență siguranța clădirii. Deocamdată nouă hoteluri vor oferi cazare, însă vor fi și altele.

De săptămâna viitoare, primăria le va plăti chiria celor în nevoie. Deocamdată primăria generală a decis ca va aloca 2,9 milioane de lei pentru ajutoare, 1,4 milioane pentru cazare si 1,5 milioane pentru cheltuieli de strictă necesitate.

Mai multe organizații non profit au anunțat că vor să , iar cei de la Habitat for Humanity vor oferi locuințe pe termen lung, hrană sau îmbrăcăminte și produse de igienă.

Primăriile de sector vor contribui și la preluarea elevilor în alte școli, după ce le vor da rechizite si ghiozdane.

Robert Pătrășcoiu, Habitat for Humanity: „Locuirea pe termen lung, până la 3-6 luni, un an, mai mult de un an în funcție de vulnerabilitatea fiecărei familii”.

Primăria Capitalei a pus la dispoziția celor afectați de explozie numărul de telefon 021.9524 la care pot apela pentru ajutor, inclusiv pentru cazare. Celor care au rămas fără acte li se vor face altele noi.

Sursa: Pro TV

Etichete: explozie, bloc, rahova,

Dată publicare: 17-10-2025 20:09

