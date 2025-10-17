Două persoane au fost aruncate din bloc în momentul exploziei. Trupurile le-au fost găsite pe stradă

Una dintre victimele ucise de explozie avea doar 24 de ani și era însărcinată în șapte luni. Despre celelalte două persoane care au murit nu se știe nimic.

Trupurile lor s-au zdrobit, după deflagrație, de pereții clădirilor din apropiere și sunt dificil de identificat.

În unitățile medicale de urgență, unde au ajuns 13 dintre răniți, a fost activat planul alb de intervenție – situație în care medicii pot fi chemați de acasă.

Tânăra de 24 de ani, care urma să devină mamă, era singură în locuință. A fost prinsă sub o placă de beton și n-a mai avut scăpare.

Venită într-un suflet la fața locului, cumnata ei și-a strigat disperarea. În același timp, psihologii încercau să o liniștească pe mama gravidei. Femeia era în stare de șoc.

Cumnata: „L-am găsit pe fratele meu... Soția lui era însărcinată. A murit.”

Reporter: „Câți ani avea?”

Cumnata: „24.”

Alte două trupuri au fost descoperite lângă blocul de vis-a-vis. Autoritățile cred că au fost pur și simplu spulberate și azvârlite acolo în momentul bubuiturii.

Aceste victime nu au putut fi identificate deocamdată.

În paralel, 13 răniți au fost duși la spitalele de urgență din București.

Corespondent Știrile ProTV : „Ore întregi, ambulanțele au transportat către spitale victime ale exploziei din Rahova. Din păcate, unele sunt în stare foarte gravă, iar medicii au intrat direct în sala de operații.”

Șase răniți au ajuns la Spitalul Universitar. Cel mai grav este un bărbat de 53 de ani, cu arsuri. A fost intubat și este ventilat mecanic. Autoritățile au făcut solicitare ca să fie transferat în străinătate.

Doi adolescenți de 17 ani sunt la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Fata este în stare gravă, intubată și ventilată mecanic. Are mai multe traumatisme severe și a fost operată. Cei care au scos-o de sub dărâmături spun că a căzut de la etajul șapte la cinci, în urma exploziei.

Băiatul are un traumatism cranio-cerebral și fractură de claviculă și va rămâne internat în secția de neurochirurgie.

La Spitalul „Bagdasar-Arseni” au fost transportate două victime, însă a rămas internată doar una – o femeie de 78 de ani, cu arsuri.

Zeci de echipaje SMURD și de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov au fost mobilizate la fața locului.

Doctor Bogdan Oprița, șeful SMURD București: „Am mobilizat 30 de echipaje de prim-ajutor, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 5 ATPVM-uri, dintre care două au fost cu personal suplimentar – doctor și asistent de la Spitalul Floreasca. Mai există, în rezervă, la Spitalul Universitar, un număr de medici și asistenți care să intervină. Colegii de la SABIF ne-au sprijinit cu 13 resurse, din care 6 cu medic.”

Deflagrația a făcut și victime colaterale. Pentru că au avut ghinionul să treacă prin zonă, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre ele a suferit un atac de panică.

Salvatorii au scos în viață, de sub dărâmături, și doi câini și o pisică.

La Spitalul Floreasca sunt tratați un bărbat de 68 de ani, care a fost deja operat, unul de 86 de ani și o femeie de 58.

Corespondent Știrile ProTV: „În acest moment, în spitale mai sunt internate șapte victime ale exploziei din Rahova: un bărbat cu arsuri grave și multiple traumatisme la Spitalul Universitar, o femeie cu arsuri la Bagdasar-Arseni, cei doi adolescenți la Grigore Alexandrescu – fata a fost operată, este foarte grav, dar stabilă, spun medicii. La Floreasca, sunt trei persoane: doi bărbați și o femeie. Pacienții au între 17 și 86 de ani. Unii dintre ei au fost deja supuși unor intervenții chirurgicale, iar medicii spun că vor mai intra în sala de operație și în zilele următoare. Ministerul Sănătății încă așteaptă un răspuns pentru transferul pacientului cu arsuri – probabil Germania sau Austria, spunea Alexandru Rogobete. Imediat după explozie, în mai multe spitale de urgență, a fost activat Planul Alb de intervenție – acea situație în care personalul medical poate fi chemat de acasă și pregătit să intervină. Acesta a fost dezactivat abia după ce toți răniții au ajuns în grija medicilor.”

