Şeful ANRE spune că următoarea provocare pentru România nu este doar să producă mai multă energie, ci ca aceasta să fie disponibilă când este nevoie de ea.

„Astăzi, în România, energia electrică valorează la ora 14:00 de peste 8 ori mai puţin decât valorează la ora 19:00. Pe Piaţa pentru Ziua Următoare, preţul energiei coboară, astăzi, până la aproximativ 51 euro/MWh, în jurul orei 14:00. Cinci ore mai târziu ajunge la aproximativ 435 euro/Mwh”, arată, luni, George Niculescu într-o postare pe Facebook, conform news.ro.

Preşedintele ANRE afirmă că diferenţa spune multe despre transformarea prin care trece sistemul energetic, dar şi despre modul în care funcţionează piaţa.

„Atunci când producţia este abundentă, iar energia disponibilă depăşeşte cererea, preţul scade. Când producţia solară se reduce, iar consumul rămâne ridicat, preţul creşte. De aceea, nu mai este suficient să discutăm doar despre câţi MW noi instalăm. Trebuie să discutăm şi despre cât de bine răspund aceşti MW nevoilor sistemului. Aici stocarea este esenţială. Energia disponibilă şi ieftină în orele de prânz poate fi păstrată şi utilizată câteva ore mai târziu, atunci când sistemul are nevoie de ea şi când preţurile cresc. Asta înseamnă mai multă flexibilitate, o integrare mai eficientă a regenerabilelor şi mai puţină presiune în orele de vârf”, a precizat George Niculescu.

Şeful ANRE mai spune că în perioada viitoare marea provocare pentru România constituie nu neapărat să producă mai multă energie, ci ca ea să fie disponibilă la momentul când trebuie.

„România are nevoie de producţie nouă. Are nevoie de baterii. Şi are nevoie de reţele capabile să le integreze pe amândouă. Următoarea provocare nu este doar să producem mai multă energie. Este să avem energia disponibilă atunci când avem nevoie de ea”, susţine Niculescu.

Luni, la ora 14.00, producţia totală de energie a României era de 4.670 MW, din care aportul fotovoltaicelor era de 62,7%. Spre comparaţie, în data de 4 octombrie 2026, în jurul orei 19:00, producţia naţională totală de energie electrică a fost de aproximativ 2.976 MW, potrivit datelor Transelectrica.

La 1 septembrie, capacitatea totală a instalaţiilor de stocare de energie electrică din sistemul energetic naţional al României era de 2.310 MWh, faţă de 1.974,7 MWh la 1 august, conform Transelectrica.