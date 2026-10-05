A avut curajul să recunoască în autobiografia sa că a fost victima unei agresiuni sexuale. Andy Carroll a confirmat că, în 2019, a fost agresat sexual de un bărbat în timp ce dormea ​​acasă. O cunoştinţă petrecuse noaptea la el acasă după ce a urmărit un meci de box. Fostul atacant al lui Bordeaux s-a trezit şi a găsit-o pe această personalitate TV încercând să-i facă sex oral sub cearşafuri. După ce agresiunea sexuală a fost raportată, făptaşul a fost condamnat la trei ani de închisoare, potrivit News.ro.

Câteva săptămâni mai târziu, englezul a confirmat identitatea atacatorului său în paginile ziarului The Sun. Era vorba de Kevin Adams, coregraf şi profesor de dans care a participat la programele BBC „Fame Academy” şi „Strictly Come Dancing: It Takes Two” şi care a fost condamnat de Curtea Coroanei din Chelmsford în 2023. „Acum, că Kevin Adams este numit în documentele instanţei drept atacatorul meu, pot confirma acest lucru”, a declarat Andy Carroll.

„Un impact devastator”

Acum, fostul atacant al lui Liverpool „speră să întoarcă în sfârşit pagina” după această încercare teribilă. „Pur şi simplu, le cer oamenilor să nu-mi mai distribuie constant fotografii cu agresorul meu. Nu vreau să-i mai văd faţa şi nici nu vreau să-mi amintesc de povestea lui de fiecare dată când este menţionată. Sunt gata să merg mai departe. Acest lucru a avut un impact devastator asupra vieţii mele şi a celor apropiaţi.”În urma condamnării sale din noiembrie 2023, Kevin Adams a fost înscris în registrul infractorilor sexuali pentru zece ani şi i s-a interzis accesul în oraşul lui Carroll.

Între timp, jucătorul rămâne în Anglia după ce a părăsit Girondins de Bordeaux în vara anului 2025. Acum deţine triplul rol de manager, jucător şi coproprietar al clubului din a şasea divizie, Dagenham & Redbridge.