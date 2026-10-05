”Am avut o altă întrevedere, discuţie cu domnul preşedinte, în care atmosfera care a fost, din păcate, deja conturată. Am acceptat invitaţia, am venit la discuţii, deşi cadrul fixat de preşedinţia României, ignorând o regulă democratică a bunului simţ, dar şi spiritul şi litera Constituţiei, a fost clară: AUR nu poate să susţină un guvern, AUR nu poate susţine la guvernare”, a spus Dan Dungaciu, după discuţiile cu şeful statului, potrivit News.ro.

El a arătat că discuţiile au fost axate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România, ”o formulă în care, practic, democraţia nu mai funcţionează, din moment ce regulile de funcţionare ale democraţiei sunt în afară, sistemele democratice”.

”Când cineva din afara unei democraţii decide ce trebuie să se întâmple cu o democraţie, democraţia aceea nu mai funcţionează. Şi asta este, de fapt, marea problemă, astăzi în România, un preşedinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des”, a mai spus el.

Dan Dungaciu a arătat că, ”din păcate preşedintele continuă să-şi asume un discurs care nu face decât să perpetueze o stare de violenţă societală”.

”Suntem în aceeaşi logică a preşedinţiilor anterioare, în special a preşedinţiei Băsescu, în care violenţa atunci era legată de spaţiul juridic (..). Nu facem decât să continuăm acea sporire a spiralei violenţei, doar pe alte lucruri, acum pe valori, pe viziuni politice, pe abordări politice. Dar România rămâne în acest război, un război care de fapt a deprivat-o, dacă ne uităm comparativ la alte state de lângă noi, să se dezvolte şi să aibă proiecte pe termen mediu şi lung”, a menţionat el.

Dungaciu a mai declarat că, din păcate, n-au reuşit să aibă un dialog despre cum putem ieşi din această criză.

”Din această perspectivă, am reiterat ideea, soluţia pentru noi sunt alegerile anticipate”, a mai spus Dan Dungaciu.

Petrișor Peiu: „I-am spus că avem o majoritate pentru alegeri anticipate, majoritate care se poate verifica”

”I-am spus domnului preşedinte, ne-a întrebat dacă avem o majoritate, i-am spus că avem o majoritate pentru alegeri anticipate, majoritate care se poate verifica. În al doilea rând, i-am spus domnului preşedinte că trebuie să stopeze degradarea instituţiei prezidenţiale prin rostogolirea unor minciuni în spaţiu public. Ne-a acuzat că am atentat la stabilitatea financiară a statului, ceea ce nu e cazul, că n-am fost la putere. Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic şi i-am explicat care este definiţia euroatlantismului României, ataşamentul necondiţionat la cele trei tratate care sunt baza euroatlantismului României, tratatul NATO, tratatul UE, tratatul de funcţionare UE. (..) I-am reproşat că a început cu un atac nedemn la adresa unui partid, nejustificat, ilegitim şi l-am somat să aleagă dacă vrea să fie preşedinte sau Parlament”, a menţionat şi liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.