"Atacurile ruseşti asupra navelor civile din Marea Neagră sunt nejustificabile şi exercită o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente. Cel mai recent atac cu drone, soldat cu victime, asupra unei nave de mărfuri în apropierea apelor româneşti, reprezintă o nouă escaladare", a transmis şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, într-un mesaj pe X, scrie News.ro.

Ce a discutat cu ministrul Dan Neculăescu

Ea a precizat că a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, "despre deteriorarea situaţiei de securitate la nivel regional".

"Rămânem în contact strâns", a anunţat Kallas.

Vineri, Dan Neculaescu a afirmat că "atacul letal asupra unei nave comerciale aflate la doar 13 mile marine de Constanţa - care a ucis un marinar şi a rănit pe alţii - reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a libertăţii de navigaţie".

"Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează direct navigaţia maritimă comercială în Marea Neagră. Este o ameninţare directă atât la securitatea regională, cât şi la cea globală", a mai transmis ministrul de Externe.

O amplă operaţiune de salvare a fost demarată, vineri, în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost vizată de un atac cu drone.

Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit.

Nava, care era sub pavilionul Insulelor Comore, a suferit avarii majore şi s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare, în afara apelor teritoriale ale României, preciza Garda de Coastă.