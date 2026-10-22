„Reacţia noastră trebuie să fie să rămânem calmi şi să ne îmbunătăţim capacităţile astfel încât să doborâm dronele care apar”, a precizat şeful statului, potrivit News.ro.

Întrebat în legătură cu recentele incidente din Marea Neagră, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în ultimii doi ani au existat mai multe situaţii în care drone au ajuns accidental pe teritoriul României, însă ceea ce s-a întâmplat în ultima lună este o situaţie nouă, pentru că au fost vizate şi au fost lovite nave.

„Cred că Rusia încearcă să escaladeze conflictul către alte state europene. Reacţia noastră trebuie să fie să rămânem calmi şi să ne îmbunătăţim capacităţile astfel încât să doborâm dronele care apar”, a afirmat Nicuşor Dan.

„Am avut o mulţime de drone care au căzut pe teritoriul nostru, putem bănui că sunt deviate accidental de apărarea aeriană ucraineană şi pentru zeci dintre acestea putem spune cu siguranţă că sunt ruseşti. În cele două cazuri recente din Marea Neagră, au avut loc prea curând pentru a spune cu mare probabilitate că sunt ruseşti, dar au afectat coridoare maritime utilizate de Ucraina pentru a-şi transporta mărfuri şi cereale şi putem suspecta că sunt ruseşti, dar investigaţiile sunt în curs”, a spus preşedintele.

„Acest război afectează întreaga regiune şi afectează economia globală”

Solicitat să precizeze dacă faptul că au fost atacuri în apele teritoriale româneşti va fi considerat un atac asupra teritoriului NATO şi România va invoca articolul 5 din Tratatul NATO, Nicuşor Dan a declarat: "În cadrul NATO au avut loc deja discuţii, nu a fost necesar să facem ceva extrem de oficial, suntem între parteneri. Discuţiile deja au avut loc".

Nicuşor Dan a fost întrebat şi dacă îl crede pe preşedintele SUA Donald Trump atunci când spune că se întrevede un acord între Rusia şi Ucraina, în contextul în care atacurile dintre cele două state continuă. El a remarcat că „acest război nu afectează doar cele două state, ci afectează întreaga regiune şi afectează economia globală”.

„Orice încercare de a pune capăt acestui război este importantă. Am îndoieli - pentru că au fost în tot acest timp de a aduce cele două ţări la masa negocierilor - că Rusia este dispusă să negocieze sau chiar la o încetare a focului... Dar orice încercare este binevenită şi odată încheiat acest război, este bine pentru toată lumea", a explicat preşedintele.

O altă întrebare adresată preşedintelui a fost cum ar arăta un acord acceptabil în opinia sa, în condiţiile în care România are frontieră comună cu Ucraina

„Nu este vorba despre România. Sigur, ne dorim ca războiul să se termine. Este vorba despre teritoriul ucrainean şi ultimul cuvânt aparţine Ucrainei, preşedintelui Ucrainei şi cetăţenilor ucraineni”, a argumentat preşedintele.

Răspunzând unei întrebări referitoare la întâlnirea emisarului special Steve Witkoff cu Vladimir Putin şi la faptul că acesta a vorbit despre spiritul umanitar al lui Putin ca urmare a eliberării americanului Stephen Hubbard, condamnat în 2024 la 7 ani de închisoare, în contextul eforturilor SUA de a pune capăt războiului, Nicuşor Dan a afirmat: „În primul rând este un mic pas înainte, ceea ce este bine şi, aşa cum am spus, orice încercare este binevenită. Cât de departe suntem, nu ştiu, sunt puţin sceptic, dar orice încercare e bună”.

Nicuşor Dan a evitat un răspuns clar cu privire la riscul ca recentul acord anunţat de Donald Trump privind exporturile ruseşti de motorină să complice eforturile de a pune capăt războiului.

„Sunt două subiecte diferite: războiul din Ucraina şi criza energiei la nivel global. Trebuie să privim simultan la ambele. România va continua să sprijine Ucraina şi să spere să se încheie întreaga situaţie globală care afectează preţurile energiei”, a declarat preşedintele.

Interviul pentru News Nation a fost acordat după interviuri pentru „The Julie Mason Show” difuzate de postul american de radio prin satelit SiriusXM, pentru Newsmax şi după ce Nicuşor Dan a publicat, marţi, şi un editorial de opinie în publicaţia conservatoare, The Daily Signal, în care a argumentat de ce o consolidare a trupelor americane în România ar fi benefică pentru SUA.