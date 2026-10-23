În urma incidentului o persoană și-a pierdut viața, iar alți trei marinari au fost dați dispăruți.

Niculescu a calificat situația drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis premierul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că a fost în contact permanent cu autoritățile responsabile, iar eforturile se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor.

Premierul a mai anunțat că România va continua demersurile împreună cu aliații săi și coordonarea cu Bulgaria și Turcia, pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă.

Totodată, acesta a precizat că România urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor făcute la nivelul NATO.

Petrolier scufundat parțial în largul Constanței. Un mort și trei marinari dispăruți

Un petrolier s-a scufundat parțial în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 13 mile marine travers de Constanța. Potrivit informațiilor disponibile, nouă marinari au fost recuperați în viață, o persoană a decedat, iar alți trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți.

Potrivit Autorității Navale Române, Centrul Maritim de Coordonare a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri, respectiv 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri, potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Navală Română.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană, cu elicopterul, nu este posibilă.

Până la momentul transmiterii informațiilor de către Autoritatea Navală Română, navele de intervenție reușiseră să recupereze din apă nouă persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți trei membri ai echipajului.

Echipajele medicale au fost alertate pentru intervenție. Au fost mobilizate trei echipaje B2, două ATPVM, un echipaj C1 și un punct medical avansat (PMA).