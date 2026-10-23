Operațiunile de căutare continuă, însă vremea rea și marea agitată îngreunează intervenția salvatorilor.

Nava se afla la aproximativ 24 de kilometri de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României, când a cerut ajutor.

Corespondent ProTV: „Comandantul Navei Khoryv, sub pavilion Insulele Comore, a transmis un semnal SOS dimineața, la 10:00. Le-a spus autorităților române că nava lui ar fi fost lovită de drone și că se scufundă".

Imediat, din Portul Constanța au plecat spre vaporul aflat în dificultate remorcherul Artemis și două nave de la Garda de Coastă.

Petrolierul s-a răsturnat în scurt timp, dar 9 marinari au reușit să ajungă într-o barcă de salvare și au fost recuperați. Sunt ucraineni și azeri. Un marinar a fost găsit fără viață, iar alți 3 sunt dispăruți. Marea era extrem de agitată.

Andrei Ene, purtător de cuvânt Garda de Coastă: „În momentul în care am ajuns acolo era și o navă comercială care a recuperat din apă 9 membri, iar colegii mei au transbordat o persoană care era decedată, de pe o plută de salvare".

Nava încărcată cu oțel venea din Turcia și se îndrepta spre Sulina

Din port, marinarii salvați au fost preluați de medici.

Corespondent ProTV: „Trei din cei nouă marinari salvați sunt răniți și au mai multe fracturi. Medicii de la Spitalul Județean din Constanța îi vor supune unor investigații medicale amănunțite, pentru a afla cât de grav au fost răniți".

Adrian Mihălcioiu, reprezentant ITF România: „Nava a fost atacată se pare de drone maritime pentru că ea s-a și scufundat".

Președintele țării, Nicușor Dan, a confirmat incidentul de securitate și faptul că nava a fost lovită de o dronă foarte aproape de apele teritoriale române.

Nicușor Dan, președintele României: „Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina".

Nava venea din Turcia și se îndrepta spre Sulina încărcată cu oțel.