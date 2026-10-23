„Am stabilit pașii următori pentru avansarea Parteneriatului nostru Strategic și continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina”, a transmis Neculăescu, potrivit News.ro.

„Am discutat astăzi cu ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, despre situația de securitate din Marea Neagră, imediat după noul atac asupra unei nave comerciale în apropierea apelor noastre teritoriale. România își crește capabilitățile pentru a contracara direct aceste amenințări și pentru a proteja libertatea de navigație”, a transmis, vineri seară, ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

Parteneriatul Strategic și drepturile minorităților

Acesta precizează că s-au stabilit pașii următori pentru avansarea Parteneriatului nostru Strategic și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

„În același timp, am subliniat importanța pe care o acord personal respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, un punct esențial pe agenda noastră bilaterală”, a mai transmis ministrul de Externe.

O amplă operațiune de salvare se desfășoară, vineri, în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost vizată de un atac cu drone. Nouă marinari au fost salvați, trei sunt dispăruți, iar unul este decedat.